«التعليم والمعرفة»: المدارس الخاصة جاهزة لـ «التعلم عن بُعد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها عملت، خلال الأسبوعين الماضيين، مع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي، والشركات المختصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، لتجهيز المدارس لإطلاق عملية التعليم عن بُعد.

وأشارت الدائرة إلى أنه لضمان نجاح منظومة التعليم عن بُعد في 204 مدارس خاصة و13 مدرسة من مدارس الشراكات التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة، أطلقت حزمة من المبادرات الرامية إلى تبديد كل التحديات.

ولفتت إلى أنها، بالشراكة مع شركة «ألف للتعليم» و«مايكروسوفت تيمز» و«كلاس دوجو» وغيرها، استطاعت أن تجهز كل المدارس بالمنصات اللازمة، من دون أي رسوم، ومن خلال الشراكة بين الدائرة وشركة «أمازون» وشركة «ألف للتعليم»، ستزود الدائرة المدارس والطلبة بأجهزة لوحية وأدوات لازمة لدخول نظم التعليم عن بُعد، وبالتعاون مع شركة «دو»، عملت الدائرة على ضمان توافر خدمة الإنترنت.