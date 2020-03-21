"التربية": 5 أدوات تعليمية ذكية متاحة للطالب والمعلم في "التعلم عن بعد"

المصدر: أمين الجمال - دبي:

كشفت وزارة التربية والتعليم عن خطة وآليات تطبيق منظومة "التعلم عن بعد"، من خلال تحديد الأدوات التعليمية الذكية التي يمكن استخدامها في المنظومة، موضحة أن بوابة التعلم الذكي على موقعها الإلكتروني، تعمل على ربط المعلم بالطالب وولي أمره، والقيادة المدرسية بأحدث وسائل التعلم والتواصل في الصف، والمنزل ومن خلال الحواسيب المحمولة أو الهواتف الجوالة ومتابعة الأداء الدراسي والسلوكي للطلبة، وتعزيز المستوي الأكاديمي للطالب ضمن أجواء دراسية قائمة على التفاعل تغذي بدورها مجموعة أهداف، منها التعرف إلى المستوى التقني والتكنولوجي للطالب وتطويره.

وتتكامل "البوابة" مع خمس أدوات تعليمية ذكية، دعمت بها الوزارة منصتها للتعلم الذكي، يمكن للطلبة والمعلمين استخدامها، وهي "الديوان،Edushareو ، ونظام إدارة التعلمLMS ، ومنحى التعلم learning curve، ومنصة شاملة لإدارة التقييم "swift assist" ، وتتضمن هذه المنصات 14 ألف فيديو تعليمي تفاعلي.

وأوضحت الوزارة أن بوابة التعلم الذكي التابعة لها، تتضمن منصة "الديوان"، وهي مخصصة لعرض الكتب بنسختها الإلكترونية، والتي تتيح للمستخدم تحميلها كتطبيق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، أما نظام إدارة التّعلّم LMS فيسمح للطالب الحصول على المواد التعليمية مع حلول للأنشطة المصاحبة، ويمكن الطالب من التواصل مع المعلم،

وتستهدف منصة learning curve المعلمين لتنميتهم مهنياً عبر الإنترنت، ويتضمن نظام Edushare مكتبة المحتوى الإلكتروني لجميع موارد التعليم والتعلم التي يحتاجها المعلمون والطلبة وجميع المهتمين بالعملية التعليمية، أما منصة swift assist وهي منصة شاملة لإدارة التقييم، فإنها تهتم بتحسين تجربة التقييم من خلال جلب أبعاد جديدة للطريقة التي يقوم بها اختصاصيو التقييم بعمل بعمليات تقييم الطلبة في مختلف الاختبارات.