"التربية" تطبق التجربة الثانية للتعليم "عن بُعد" غداً لجميع الصفوف الدراسية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انها استكمالاً لتجربة مبادرة التعليم عن بعد ولضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة، ستنفذ يوم غد الأربعاء في الفترة المسائية (4:30-5:30) تجربة لتفعيل التعليم عن بعد لضمان جودة التطبيق ( الحلقة الأولى - الحلقة الثانية - التعليم الثانوي الحلقة الثالثة).

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية أن هذ الإجراء استكمال لتجربة مبادرة التعليم عن بعد ولضمان فاعلية استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة، وللتأكد من الأمور الفنية، ومنها فاعلية اسم المستخدم لكل طالب وكلمة المرور الخاصة به.

وقالت الوزارة: "تهدف هذه الخطوة إلى تأهيل الطلبة وضمان فاعلية استخدام النظام بكل يسر وسهولة، واستنادا إلى ذلك سيتم وضع خطة من قبل الإدارات المدرسية تتضمن إعداد برنامج تفاعلي بين المعلم والطالب لجميع الصفوف الدراسية ولجميع الطلبة" .

وأضافت "كما تشمل الخطة، توزيع معلمي المدرسة على الصفوف الدراسية لتفعيل النظام والبرنامج لجميع الطلبة وتوجيه الرسائل التحفيزية لمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين لتعزيز جودة تفعيل التجربة والمشاركة والوقوف على أهم التحديات ورصدها خلال فترة التجريب لضمان تجويدها عند التطبيق".