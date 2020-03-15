بالفيديو: "مدرسة".. المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد "مدرسة" المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد وتقدم دروسا مجانية بالفيديو في كافة المواد بطريقة مبتكرة وممتعة، حيث تحوي المنصة أكثر من 5000 فيديو تعليمي مبتكر متاح للجميع.

مدرسة تعزّز محتواها التعليمي وتدعم منظومة التعلم عن بعد. أكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو في جميع المواد. #لا_تتوقف_عن_التعلم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CjYMLdKvuJ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 15, 2020

ويمكن الاستفادة من محتوى منصة مدرسة الغني والمبتكر خلال التعلم عن بعد، مع إمكانية البحث عن أي معلومة بسهولة وسرعة.

وتعزز "مدرسة" تعزّز محتواها التعليمي وتدعم منظومة التعلم عن بعد بأكثر من 5000 درس تعليمي بالفيديو في جميع المواد.

مدرسة .. المنصة التعليمية الإلكترونية الأكبر عربياً للتعليم عند بعد..دروس مجانية بالفيديو في كافة المواد بطريقة مبتكرة وممتعة. #لا_تتوقف_عن_التعلم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YXc6tui0WB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 15, 2020

هل تجد صعوبة في فهم بعض المواد؟ أكثر من 5000 فيديو تعليمي مبتكر متاح لك من منصة مدرسة. #لا_تتوقف_عن_التعلم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EeEiobij1N — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 15, 2020

استفد من محتوى منصة مدرسة الغني والمبتكر خلال التعلم عن بعد، وابحث عن أي معلومة بسهولة وسرعة. #لا_تتوقف_عن_التعلم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oL7Hppt6df — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 15, 2020