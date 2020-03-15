تدريب كوادر المدارس الخاصة في الشارقة على «التعلم عن بُعد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضمن مبادرة «مدارس الشارقة تستعد» أسبوع التنمية المهنية عن بُعد، الذي يهدف إلى تدريب الكادر الإداري والتعليمي في تطبيق أفضل الممارسات التربوية في التحول للتعلم عن بُعد، ويتضمن الأسبوع ثلاثة برامج تدريبية عن بُعد مخصصة لمديري المدارس والقيادات التربوية في إمارة الشارقة، ويستمر للفترة بين 15 و19 من مارس الجاري 2020، إضافة إلى دورة إلكترونية متاحة لجميع المعلمين.

وقالت رئيس الهيئة الدكتورة محدثة الهاشمي: «فور صدور قرار تعطيل المدارس شكلت الهيئة لجنة خاصة لدراسة تطبيق مبادرة التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، حيث اجتمعت الهيئة بمجلس مديري المدارس الخاصة لبحث التحديات التي قد تواجهها الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية خلال تطبيق هذه المبادرة، وكيفية تفعيل دور الطالب وقياس مدى استيعابه للدروس عبر التعليم عن بُعد».