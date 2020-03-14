1000 طالب بأميركية رأس الخيمة يجرون الاختبارات عن بُعد

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

كشفت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة عن إجراء اختبارات الطلبة «عن بعد» عبر النظام الافتراضي لـ1000 طالب في 22 تخصصاً، حيث سيتم تسجيل حضور وغياب الطلبة عن طريق متابعة نشاطهم عبر النظام الافتراضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الجامعة لـ«الإمارات اليوم»، أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم تقديم عطلة الربيع لتبدأ في الثامن من مارس الجاري ولمدة أربعة أسابيع، على أن يتم في الأسبوعين الأخيرين البدء بعملية «التعليم عن بعد» من خلال استخدام تقنيات المحاكاة وتقنية التواصل المرئي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية؛ فإن أعضاء الهيئة التدريسية سيقدمون المحاضرات ويعقدون الاختبارات للطلبة باستخدام نظام الجامعة للتعليم الافتراضي «عن بعد» من خلال بوابة الطلبة عبر موقع الجامعة الإلكتروني المعدّ مسبقاً لمواجهة الظروف المماثلة والأزمات، لضمان استمرارية منظومة التعليم.

وتابعت أن الجامعة طورت تطبيقاً للهاتف المحمول يحتوي على نظام التعليم الافتراضي لتسهيل الدخول للنظام بأي وقت.

وأوضحت أنه تم إلغاء جميع الأنشطة الطلابية والاحتفالات داخل الحرم الجامعي، منها الرحلات والمسابقات والمهرجانات والأنشطة.