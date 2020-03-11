"التربية": قرار عطلة الـ4 أسابيع لم يتغير

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أربعة أسابيع، التي بدأت يوم الثامن من مارس الجاري، مستمر كما هو من دون تغيير حتى الآن، من حيث إجازة الربيع وتطبيق مبادرة "التعلم عن بعد"، حتى حينه، مضيفاً أن الوزارة شأنها شأن الجهات الأخرى، تدرس كافة الاحتمالات مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع التعليمي، في ظل الوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد، وتفشيه في دول عدة .

ودعا المصدر إلى عدم الالتفات إلى المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها من خلال المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وما تنشره وسائل الإعلام من أخبار وبيانات صحفية معتمدة.

وكانت الوزارة قررت، أخيراً، تعطيل دوام الطلبة لمدة أربعة أسابيع، على أن يكون أول أسبوعين لـ"إجازة الربيع"، والأسبوعان الآخران لتطبيق مبادرة "التعلم عن بعد"، وتنتهي هذه المدة في الثاني من أبريل المقبل، وسوف يستأنف الطلبة الدوام الرسمي في المدارس اعتباراً من الخامس من الشهر نفسه.