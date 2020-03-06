بالفيديو: 6 مهام مطلوبة من ذوي الطلبة لتنفيذ مبادرة "التعليم عن بعد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت وزارة التربية والتعليم، 6 مهام لذوي الطلبة لتنفيذ مبادرة التعليم عن بعد، وذلك في إطار مبادرة "التعليم عن بعد" لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تواجه تحقيق متطلبات المدرسة الإماراتية التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن "التعلم عن بعد" هو أسلوب من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح والتعليم المستمر.

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6 مهام مطلوبة من ذوي الطلبة لتنفيذ "التعليم عن بعد"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/P4gchFVli5 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 6, 2020

ودعت الوزارة للتواصل معها في حالة وجود أي تحدٍ، من خلال قسم الدعم الفني على الهاتف 067017000، أو sd@moe.gov.ae، ويحق لأولياء أمور الطلبة اتباع الجدول التصعيدي للشكاوى في حالة عدم الاستجابة السريعة من قبل الدعم الفني.