"التربية" تحصر احتياجات الطلبة للحواسيب والانترنت في المنازل

المصدر: أمين الجمال - دبي

عممت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، استبياناً على مديري المدارس، حول "الأجهزة الإلكترونية والانترنت في المنزل" لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، بهدف الوقوف على الاستعدادات اللازمة لمبادرة "التعلم عن بعد"، والتي أطلقتها الوزارة تجريبياً أمس لطلبة الحلقة الثانية، واليوم لطلبة المرحلة الثانوية، وسوف يخوض الطلبة كافة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، الحكومية والخاصة، تجربة التعلم عن بعد بعد أسبوعي "إجازة الربيع" التي ستبدأ يوم الأحد المقبل، وتنتهي يوم 19 من مارس الجاري.

ودعت الوزارة مديري المدارس إلى تعبئة الاستبيان، وتحديد توافر الأجهزة الإلكترونية والانترنت في المنازل للطلبة، وحصر عدد الطلاب الذين يمتلكون جهاز محمول خاص بهم ويتوفر لديهم شبكة للإنترنت في المنزل، مضيفةً أنه سوف تعمل على تحليل نتائج الاستبيان من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضمن الاستبيان معلومات حول الطالب تشمل الاسم والصف، وحيازته جهاز محمول خاص به في المنزل أم لا، وحالة توافر انترنت داخل المنزل، وإذا كان يسمح للطالب باستخدام شبكة الانترنت داخل المنزل أم لا، ومتوسط سرعة الإنترنت في منزل لطالب، ما إضافة ملاحظات واقتراحات من قبل مديري المدارس.

وفي تعميم آخر، وجهت الوزارة مديري المدارس بالتعميم على من يلزم، ضرورة استخدام البوابة الذكية، حتى يتم رصد كل أنشطتهم وجهودهم خلال تطبيق حصة "التعلم عن بعد"، مشددة على الجميع بالالتزام في الدخول واستخدام منصة التعلم الذكي "LMS" عن طريق رفع مصادر التعليم والواجبات المدرسية، وغيرها، عازيةً ذلك إلى أن المنصة هي التي تزود المسؤولين بالبيانات المطلوبة لقياس معدل الاستخدام.

وأوضحت أن برنامج التيميز (Microsoft Teams) المستخدم في دخول الطلبة والمعلمين على البوابة، يعتبر فقط أداة للتواصل بين المعلم والطالب كإجراء احترازي في حالة الأزمات والكوارث الطبيعية.