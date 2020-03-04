توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر على طلبة المدارس لتطبيق التعليم عن بعد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

بدأت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة "ألف للتعليم"، اليوم، بتوزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر، لاب توب، على طلبة الصفوف من الخامس حتى التاسع، في 151 مدرسة حكومية، وذلك لدعمهم في استكمال تعليمهم عن بعد عقب انتهاء إجازة الربيع التي تم تقديمها لتبدأ من الأحد المقبل.

وتوفر شركة ألف للتعليم، الـ 6 مواد دراسية الرئيسة من منهاج وزارة التربية والتعليم، عبر منصتها الإلكترونية، وذلك لدعم التعليم التفاعلي عن بعد، بحيث يستطيع الطالب متابعة دروسه من أي مكان وفي أي وقت.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت مساء أمس، عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، وعوضاً عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل، على أن يتم العمل بمبادرة التعلم عن بعد، في الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، وبذلك ضمان لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل، ودون المساس في عدد أيام الدراسة.

فيما أكدت شركة ألف، أنها تماشياً مع مبادرة "التعلم عن بُعد" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، توفر شركة ألف وسيلة "التعلم عن بُعد" كأداة للتغلب على العوائق الجغرافية والزمنية التي قد تحول دون متابعة الطلاب لتحصيلهم الأكاديمي والعلمي. تمكن منصة ألف طلابها من التعلم الذاتي دون الحاجة لوجودهم في الصفوف الدراسية، حيث يمكنهم التفاعل في الوقت الذي يناسبهم ومن أي مكان يوجدون فيه، حيث بُني نظام ألف للتعليم منذ نشأته في عام 2016 على تمكين التعلم عن بعد والتعلم الذاتي، حتى يستطيع كل طالب تلقي دروسه في المكان والوقت الذي يناسبه.

وأشارت شركة ألف إلى أنها عكفت على وضع وتنفيذ خطة متكاملة للتعلم عن بُعد تتيح استخدام منصتها التعليمية من قبل المدرسين والطلاب بكل سهولة ويسر، لافتة إلى أن فريق ألف عمل خلال الأيام الماضية على وضع وتنفيذ خطة متكاملة للتعلم عن بعد باستخدام المنصة، لحثّ الطلبة على مواصلة تعلم دروسهم خلال وجودهم في منازلهم، بدعم من إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور.