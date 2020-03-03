"التربية" تعزز التعليم المفتوح بمبادرة التعلم عن بعد تجريبياً لمدة يومين

المصدر: أمين الجمال - دبي

تبدأ وزارة التربية والتعليم، في تطبيق مبادرة التعلم عن بعد بشكل تجريبي لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تطرأ، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مختلف مدارس الدولة الحكومية، مستهدفة الحلقتين الثانية والثالثة فقط، من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقا لمتطلبات المدرسة الإماراتية وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات، حيث إن التعلم عن بعد يعد أسلوبا من أساليب التعلم الذاتي، الذي يؤدي إلى تعزيز نظام التعليم المفتوح وضمان استمراريته.

وكلفت الإدارات المدرسية بتطبيق الخطة الموضوعة، والتي وفقاً لها سوف يكون الدوام المدرسي في جميع مدارس الدولة الحكومية يوم الأربعاء بشكل اعتيادي للطلبة، ويتم تطبيق التعلم عن بعد للحلقة الثانية في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء، أما يوم الخميس فالحلقة الدراسية المستهدفة، هي الثالثة، ويكون دوام الطلبة في البيت، والمعلمين في المدارس.

ووجهت الوزارة الإدارات المدرسية، إلى تنفيذ برنامج توعوي حول التعليم عن بعد لكل الفئات المستهدفة، المتمثلة في أولياء الأمور، والطلبة، والمعلمين والإداريين مع نشر المهام المنوطة لكل فئة، وتوجيه المعنيين للدخول إلى منصة التدريب للاطلاع على كيفية تطبيق الدروس التفاعلية للتعليم عن البعد، والتأكد من الأجهزة الالكترونية للحلقة الأولى والحلقة الثانية وإيجاد الحلول البديلة بالتعاون مع أولياء الأمور، وجودة تفعيل التعليم عن بعد للطلبة من خلال المتابعة على بوابة التعلم الذكي، ومتابعة مدى التزام المعلمين لتفعيل التعليم عن بعد خلال الفترة الزمنية المحددة للقطاعات الصفية المتزامنة بين المعلمين والطلبة.

ودعت أولياء الأمور إلى تحقيق جاهزية البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في المنازل من خلال توفير المكان المناسب وتوفير الانترنت والمظهر العام للطلبة، بجانب توفير جهاز إلكتروني لاستخدامه في التعليم عن بُعد (الحاسوب – الأجهزة اللوحية – الهاتف الذكي ) وتشجيع الطلبة على ممارسة التعلم عن بُعد وذلك من خلال الحرص على استكمال جميع الدروس التعليمية، وإلزام أبناؤهم الطلبة بالوقت الزمني المخصص وفق الجدول المعتمد من المدرسة للمواد الدراسية، فضلاً عن الالتزام بالسياسة العامة لاستخدام الأجهزة التعليمية أثناء التعليم عن بُعد (وذلك بعدم التصوير والاطلاع المباشر على البث).

وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود أي تحديات او صعوبات تواجه المعلمين أو الطلبة يمكنهم التواصل مع الدعم الفني 06-7017000 أو Sd@moe.gov.ae.

وأشارت الوزارة إلى أنه تطبيق نظام التعليم عن بعد، يشكل أولوية لدى الوزارة لاعتبارات عديدة، حيث عملت الوزارة على توفير منصة إلكترونية تفاعلية فاعلة للتعلم عن بعد، تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في جعل الباب مفتوحا أمام الجميع، والتغلب على العائق الزمني، والعائق الجغرافي، والاستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة، والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتخفيف الضغط الطلابي على المؤسسات التعليمية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية .