فتح باب تسجيل وانتقال الطلبة إلى المدارس الحكومية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، عن فتح باب التسجيل والانتقال في المدارس الحكومية، للطلبة المواطنين والوافدين، وأصحاب الهمم، للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.

وحدّدت سن القبول في رياض الأطفال بأربع سنوات للروضة الأولى، وخمس سنوات للروضة الثانية. فيما حدّدت سن القبول بالصف الأول من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 ديسمبر 2020.

وقصرت الوزارة التسجيل في مرحلة رياض الأطفال على المواطنين وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، فيما سمحت بالتسجيل في الصف الأول لخمس فئات تضمنت المواطنين، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، ومن في حكم المواطنين (الطلبة حاملو جوازات الإمارات سارية المفعول)، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين (حملة البطاقة الدبلوماسية).

وسمحت الوزارة بالتسجيل في الصفوف من الثاني حتى الـ12 لثماني فئات، شملت المواطنين، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، ومن في حكم المواطنين (الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول)، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين (حملة البطاقة الدبلوماسية)، وأبناء أصحاب المراسيم، وأبناء جزر القمر، إضافة إلى الطلبة غير المواطنين، وفقاً للشروط والأحكام.

وبيّنت الوزارة أن التسجيل بالمدرسة سيكون لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، (الأحد، والثلاثاء، والخميس)، من الساعة 08:30 صباحاً حتى الـ12:30 ظهراً لمدارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة. ومن الـ08:30 صباحاً حتى الـ11:30 ظهراً لرياض الأطفال.

وأشارت إلى أن آلية تسجيل الطلبة المواطنين، ومن في حكمهم، ستكون عن طريق الرابط الإلكتروني، أو زيارة المدارس الحكومية التي تتبع النطاق السكني، فيما سيقتصر تسجيل الطلبة غير المواطنين على التسجيل عبر الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط، وأن يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة أو الروضة بالتسجيل مباشرة على نظام المنهل، وعدم السماح للطلبة بالانتظام في الدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من الوزارة، ومن توافر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة به.

وشدّدت على ضرورة التزام رياض الأطفال والمدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية. وطلبت من جميع إدارات المدارس الالتزام باستقبال الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وإجراء اللازم في حال استيفاء الشروط، بالتسجيل مباشرة في نظام المنهل، أو في قوائم الانتظار الإلكترونية في حال عدم توافر الشواغر.

وأشارت الوزارة إلى قبول المتميزين من الطلبة غير المواطنين، في مدارس التعليم العام من الصفوف من (2 إلى 12)، بعد تقديم طلبات التسجيل بالموقع الإلكتروني، شرط ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وألا يزيد عدد المقبولين على 20% من عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة ذاتها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة.

ولفتت إلى تحصيل رسوم دراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي، بواقع 6000 درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها. كما يجب أن يوقع ولي الأمر على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل في الوقت المحدد.

تسجيل أصحاب الهمم

بيّنت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل الطلبة أصحاب الهمم، سيتم من خلال تعبئة طلب تحويل طالب مستجد لمراكز «همم لخدمات التعليم الدامج»، بحيث يُحجز مقعد مبدئي له في المدرسة أو الروضة، ويُعتمد الطلب المرفق من إدارة المدرسة، ويرفع إلى مراكز «همم» التابع لها للتقييم والتشخيص.

وأشارت الوزارة إلى تحديد موعد لتقييم وتشخيص الطالب من مراكز «همم» من فريق التربية الخاصة لتحديد احتياجاته وترشيحه للدمج.

وستكون الأولوية للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة للسكن، حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

ولن يسجل ويقيد الطالب بشكل نهائي في المدرسة ببرامج التعليم الدامج، إلا بعد اعتماد تقرير ترشيحه للدمج من فريق التربية الخاصة في مراكز «همم».

5 فئات تستطيع التسجيل في الصف الأول:

المواطنون.

أبناء المواطنات.

من في حكم المواطنين.

مواطنو مجلس التعاون الخليجي.

أبناء الدبلوماسيين.