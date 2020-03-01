"التعليم والمعرفة" تصدر تنبيهاً مهماً بخصوص "كورونا".. والمدارس تستعلم عن سفر ذوي الطلبة للخارج

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، تعميماً لجميع المدارس الخاصة في الإمارة تحت عنوان "تنبيه هام للصحة والسلامة، وذلك بهدف التعريف بالإجراءات الوقائية الخاصة بضمان بيئة صحية في المدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد " فيروس كوفيد 19"، فيما بدأت المدارس الخاصة في أبوظبي، الاستفسار عن سفر الطلبة وذويهم، خلال الشهر الماضي، وأرسلت المدارس، رسائل إلى ذوي الطلبة، دعتهم فيها إلى تقديم معلومات بشأن تاريخ سفرهم في آخر 28 يوما، مشددة على ضرورة الإبلاغ مستقبلاً وبانتظام في حالة السفر.

وتفصيلاً، طالبت المدارس، ذوي الطلبة بتعبئة نموذج موحد في حال زار الطالب أو أحد أقربائه 7 دول خلال الفترة الأخيرة تضمنت دول الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيران، واليابان، وسنغافورة، بالإضافة إلى إيطاليا، مع ذكر تاريخ الذهاب والعودة، وأشارت المدارس، مشيرة إلى أن هذ الإجراء يأتي ووفقا لسياسة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بهدف ضمان سلامة ورفاهية طلبة المدارس.

من جانبها أكدت دائرة التعليم والمعرفة، انها وجهت كافة العاملين والطلاب وأقاربهم العائدين مؤخراً من جمهورية الصين الشعبية وأية دول أخرى ينتشر فيها الفيروس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً، على أن يخضعوا للفحوصات اللازمة قبل العودة للمدرسة، كما قامت برفع وعي إدارات المدارس والمدرسين بشأن الفيروس وتوفير مواد إرشادية بشأن التدابير الوقائية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل بالتعاون مع دائرة الصحة لتدريب الممرضات والطاقم الطبي في المدارس على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وشددت الدائرة في التعميم، على قيامها مع مركز النقل المتكامل بتكثيف جهود تنظيف وتعقيم الحافلات المدرسية بشكل متكرر باستخدام مواد التنظيف الملائمة، وتعليق عمل الحضانات مؤقتاً لحماية الأطفال نظراً لاحتمالية عدم تحملهم لأثر المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة والمتبعة حالياً.

وأشارت إلى قيامها بتوجيه المدارس بتعليق جميع الرحلات المدرسية المحلية والدولية والفعاليات والمؤتمرات التي تتطلب تجمع الطلبة والمعلمين لتقليل فرص انتقال العدوى، وتعليق جميع أنشطة السباحة، وإيقاف الطابور الصباحي وتجزئة خروج الطلبة لفرص الاستراحة وبين الحصص الدراسية لتقليل الازدحام والمخالطة قدر الإمكان، بالإضافة إلى عدم السماح للطلبة وكافة المعلمين الذين تظهر عليهم أية أعراض مرضية بالبقاء في المدارس للحد من خطر انتقال العدوى، والالتزام برفع كفاءة النظافة وفرض إجراءات التنظيف والتطهير المنتظمة داخل المدارس.

ودعت الدائرة، أسر الطلبة إلى تعزيز واستكمال هذه الجهود من خلال حث الطفال وجميع أفراد العائلة على غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام، لكون ذلك من التدابير الأكثر فعالية، وضرورة إبقاء الطفل الذي يعاني من أي من أعراض الحمى والسعال وصعوبة التنفس، والحصول على الاستشارة الطبية حتى يسمح له بالعودة إلى المدرسة.

كما دعت الدائرة ذوي الطلبة، إلى الاطلاع المستمر على المستجدات حول الفيروس والمواد التوعوية الخاصة به من خلال زيارة الصفحة الرسمية بدائرة الصحة، والتواصل مع مركز خدمة "استجابة" (دائرة الصحة) على الهاتف 8001717، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع على الهاتف رقم 80011111.