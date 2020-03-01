فتح باب انتقال الطلبة المقيمين للمدارس الحكومية في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن فتح باب التسجيل والانتقال في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي، للطلبة المواطنين والمقيمين، وأصحاب الهمم، للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، وحددت سن القبول في رياض الأطفال 4 سنوات للروضة الأولى، و5 سنوات للروضة الثانية، فيما حددت سن القبول بالصف الأول من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 ديسمبر 2020.

وقصرت الوزارة، التسجيل في مرحلة رياض الأطفال على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، فيما سمحت بالتسجيل في الصف الأول ل5 فئات تضمنت مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، ومن في حكم المواطنين "الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول"، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين "حملة البطاقة الدبلوماسية".

وسمحت الوزارة بالتسجيل في الصفوف من الثاني حتى الثاني عشر لـ8 فئات شملت مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، ومن في حكم المواطنين "الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول"، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وابناء الدبلوماسيين "حملة البطاقة الدبلوماسية"، وأبناء اصحاب المراسيم، وأبناء جزر القمر، بالإضافة إلى الطلبة غير المواطنين "وفقاً للشروط والأحكام".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل بالمدرسة سيكون لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعياُ، أيام "الأحد، والثلاثاء، والخميس"، ويكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً لمدارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة، فيما يكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 ظهراً لرياض الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم ستكون عن طريق الرابط الالكتروني أو زيارة المدارس الحكومية التي تتبع النطاق السكني، فيما سيقتصر تسجيل الطلبة غير المواطنين على التسجيل عبر الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط، وأن يكون التسجيل متاحاً للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة أو المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة أو الروضة بالتسجيل مباشرة على نظام المنهل، وعدم السماح للطلبة بالانتظام في الدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة، والتأكد من توافر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر.

وشددت على ضرورة التزام رياض الأطفال والمدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية، وعلى جميع إدارات المدارس ضرورة الالتزام باستقبال أولياء أمور الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وإجراء اللازم في حال استيفاء شروط التسجيل، وذلك بالتسجيل مباشرة في نظام المنهل، أو في قوائم الانتظار الإلكترونية في حال عدم توافر الشواغر وتوقيعه على نموذج لمن يهمه الأمر.



وأشارت الوزارة إلى أن الطلبة غير المواطنين، سيتم قبول المتميزين منهم في مدارس التعليم العام من الصفوف من (2 إلى 12)، بعد تقديم طلبات التسجيل بالموقع الإلكتروني، شرط ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وألا يزيد عدد المقبولين على 20% من عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة ذاتها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة.

ولفتت إلى أنه سيتم تحصيل رسوم دراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي بواقع 6000 درهم عن السنة الدراسية، وفقاً للقرارات والنظم المعمول بها، كما يجب أن يوقع ولي الأمر على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل في الوقت المحدد.