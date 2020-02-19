93 طالباً يتأهلون للمرحلة الثالثة من «علماء الإمارات»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلبة المتأهلين لمرحلة المشروع الابتكاري في «جائزة الإمارات للعلماء الشباب» بدورتها الـ11، بلغ 93 طالباً وطالبةً، بينهم طلبة من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن أسماء الفائزين ستُعلن في الـ15 من مارس المقبل.

وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، أن مرحلة المشروع الابتكاري تعد المرحلة الثالثة من مراحل الجائزة التي تنظم بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ووزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس الدولة، مضيفةً أنه سيتم متابعة التطور بمشروعات الطلبة مع المدارس بعد إرسال نتيجة المتأهلين لها.

من جهته، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تسعى من خلال هذه المسابقة إلى الإسهام في بناء جيل شغوف بالعلم، متسلح بالمعرفة، ويحرص على الوصول إلى المراكز المتقدمة، والإسهام في تمكينهم للحصول على الفرص الكافية في المناصب القيادية والوزارية.

وذكر أن جائزة الإمارات للعلماء الشباب، تعد من أهم إنجازات جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وتهدف إلى دعم وتشجيع الطلبة المتفوقين، إلى جانب اكتشاف الموهوبين والمبتكرين، وتنمية روح الإبداع لديهم على مستوى الدولة.

التمسك بالعلم

أفاد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، بأن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تسعي إلى تعزيز روح التمسك بالعلم لدى الطلبة، كونه أساس نهضة الأمم، وقاطرة تقدمها وازدهارها.