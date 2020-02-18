الضباب يؤجل دوام مدارس خاصة ساعة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجّلت مدارس خاصة في أبوظبي، أمس، موعد اصطحاب الطلبة بالحافلات المدرسية لمدة ساعة، لتفادي الضباب الكثيف، فيما أفاد ذوو طلبة بأن مدارس أبنائهم أبلغتهم بإمكانية تطبيق الدوام المرن لمدة ساعة ونصف، لمن يرغب أو يجد صعوبة في الوصول للمدرسة في المواعيد المعتادة.

وتفصيلاً، قررت مدارس خاصة تأجيل موعد خروج الحافلات المدرسية لاصطحاب الطلبة من منازلهم لمدة 60 دقيقة، لتفادي الضباب الكثيف الذي شهدته معظم مناطق الإمارة، أمس، وضمان سلامة الطلبة، فيما خيرت المدارس ذوي الطلبة غير المسجلين في خدمة النقل المدرسي بين إحضار أبنائهم في الموعد المحدد أو التأخير لمدة لا تزيد على 90 دقيقة.

وأفاد مسؤولون في مدارس خاصة بأن سلامة وأمن الطلبة والعاملين في الميدان التربوي تُشكل أولوية قصوى، لذلك تم السماح للطلبة بالتأخر عن الدوام لمدة لا تزيد على ساعة ونصف، تحتسب من بدء الدوام الرسمي في الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة صباحاً، مشيرين إلى أن قرار التأخير عن الحضور للمدارس كان اختيارياً لمنع إحداث إرباك لذوي الطلبة، ومراعاة ظروف دوامهم، خصوصاً أن العديد منهم يصطحبون أبناءهم خلال ذهابهم إلى عملهم.

جدير بالذكر أن إطار العمل الإداري للنقل المدرسي أتاح للمدارس إقرار الدوام المرن الذي يسمح بالتأخر عن الدوام لمدة ثلاث ساعات، تحتسب من بدء الدوام الرسمي في الساعة 7:30 حتى 10:30 صباحاً، في أوقات الضباب والأحوال الجوية الصعبة، وذلك وفقاً لتقدير المدير المباشر.

الظروف الجوية الصعبة

وفق إطار العمل الإداري للنقل المدرسي فإنه في حال الظروف الجوية الصعبة التي تشمل الضباب والعواصف الرملية والرياح والأمطار والفيضانات؛ على دائرة التعليم والمعرفة التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية للتأكد من حالة الجو الصعبة، والتعميم على جميع المدارس، وإعطاء تصريح تعطيل المدارس «على مستوى الإمارة»، ضمن فترة الحالة الجوية الصعبة، وتعطيل المدارس التي تقع ضمن منطقة الطقس السيئ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة، إضافة إلى التنسيق في حالات التأخير والارتباك التي قد تحدث للمدارس بسبب الحالات الجوية الصعبة، ومراقبة ورصد عملية الامتثال لإطار العمل لجميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.