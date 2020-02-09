المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص منح دراسية لأبناء المواطنات في جامعة «السوربون أبوظبي» في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية بالجامعة.

وتشمل منحة الطلبة الإماراتيين رسوم برامج البكالوريوس لأبناء المواطنات بأثر رجعي، وتشمل المنحة السنة التأسيسية إذا تطلب البرنامج. ويأتي القرار لإعطاء الفرصة لأبناء المواطنات لنيل شهادات تعليمية، بما يضمن تمتعهم بأفضل فرص التعليم في الدولة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركناً من أركانه الأساسية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجّه في مارس 2018، بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين الدارسين حالياً في جامعة «السوربون أبوظبي»، لتغطية الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس. وتشمل المنحة أيضاً الطلبة المواطنين الذين سيلتحقون بالجامعة مستقبلاً، حرصاً من سموه على تأهيل أبناء الوطن، علمياً ومعرفياً وفكرياً، بأفضل المهارات والخبرات في الجامعات المرموقة.

وقال وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة «السوربون أبوظبي»، زكي أنور نسيبة، إن «حرص صاحب السمو رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، بتوفير فرص التعليم العالي لأبناء المواطنات عبر منح دراسية في هذه الجامعة العريقة، يؤكدان أن الإنسان الذي يعيش على أرض دولة الإمارات هو محور اهتمام القيادة».

منحة الطلبة تشمل رسوم برامج البكالوريوس لأبناء المواطنات بأثر رجعي.