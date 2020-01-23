بالأسماء ..حاكم الشارقة يعتمد 93 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة‎

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 93 منحة للدراسات العليا "دكتوراه وماجستير" في جامعة الشارقة
قائمة الأسماء:
1- فيصل محمد صالح أحمد صندل
2- جاسم عبدالله محمد أحمد المازمي
3- زينب يوسف محمد لشكرى البلوشي
4- نوف سعيد جمعة مبارك الضرس
5- موزه عبدالسلام سالم الدرمكي
6- أسماء محمد علي الجويعد آل علي
7- عائشة محمد علي حداد المازمي
8- جهان خميس راشد الظنين النقبي
9- عوشه سعيد عبيد خميس الطنيجي
10- سالم راشد أحمد إبراهيم النقبي
11- مها إبراهيم علي حاج العلي
12- منى محمد عبدالرحمن عبدالله آل علي
13- سيف يوسف أحمد الريس الحمادي
14- إيمان إبراهيم أحمد عبدالله آل علي
15- رفيعه علي يوسف عبدالله آل علي
16- مريم علي أحمد صالح المنصوري
17- فاطمه راشد عبدالله ماجد المعلا
18- فهد علي محمد عبدالله الحمادي
19- عبدالله جعفر أحمد صالح محروس
20 - عبدالرحيم أحمد الزرعوني
21- خديجة كامل سعد
22- مهره أحمد جاسم بوعصيبه آل علي
23- راضيه أحمد محمد سليمان المازمي
24- ميثاء محمد عبدالكريم الزرعوني
25- مها محمد عبدالله علي المالك
26- محمد خليفه عبدالله بن هويدن الكتبي
27- مريم عبدالله محمد راشد النقبي
28- خلود عبدالرحمن مراد آل علي
29- يعقوب يوسف محمد لشكرى البلوشي
30- زبيده علي حسن طيفي المازمي
31- يوسف محمد سالم عبدالله الحمادي
32- سعاد محمد أحمد الحوسني
33- بلقيس عيسى عبدالرحمن الهياس
34- خالد محمد حمد الزري الشامسي
35- فاطمه محسن منصر أحمد العمري
36- عبير سيف يوسف بن ثاني آل علي
37- عبدالله محمد عبدالله القيسي الحمادي
38- علياء حمد سالم سويدان الكعبي
39- عقبه عبدالله محمد عبدان النقبي
40 - مهره هشام عبدالله عبدالرحيم الملا
41- حصه عبدالله محمد عبدالله السوقي
42- عنوف مهير عبيد مبارك الكتبي
43- أمل سعيد سليمان السويجي الزعابي
44- مريم حميد سعيد حميد آل علي
45- فاطمه أحمد حسين كاظم الكاظم
46- زهره محمد مصطفى
47- أمينه محمد علي خميس العبيدلي
48- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز الزرعوني
49- خالد أحمد محمد حسن آل علي
50 - فاطمه عبيد حميد عبدالله المهيري
51- علي أحمد علي محفوظ بامطرف
52- عبدالله سالم خميس مسلم النقبي
53- مكتوم راشد سعيد خلفان شرار
54- اسماعيل إبراهيم محمد أمين البلوشي
55- ميثاء جاسم محمد سيف الشامسي
56- فاطمه غلوم حسن البلوشي
57- عائشة محمد علي خميس العبيدلي
58- أمنة محمد حسن سالم العبيدلي
59- ريم محمد عبدالله محمد العلي
60- مريم عبدالمجيد محمد علي عبدولي
61- آمنه عبدالرحمن عيسى السركال آل علي
62- موضي عبيد مبارك خديم الجابري
63- العنود حميد عبدالله بن درويش آل علي
64- علي سالم محمد سالم العويس
65- منى جاسم عبدالله محمد آل علي
66- مريم جاسم ناصر عواسيه الزعابي
67- مريم يوسف كريم عيسى المازمي
68- عنود علي اسحاق حسين اميري
69- منيره حسن عبدالله حسن آل علي
70- أحلام داود سليمان علي البلوشي
71- مهره سيف عبدالرحمن مويزه العلي
72- جواهر عبداللطيف عبدالرحمن الملا
73- ميره عبيد مبارك خديم الجابري
74- فاطمه سالم محمد الزوين المهيري
75- هند عبدالله علي سلطان المسافري
76- نفيسة محمد بلال فرحان الياسي
77- مريم علي عبيد المنصوري
78- آمنة حامد مبارك حامد الدرمكي
79- عبدالرحمن علي عبدالرحمن آل علي
80- وفاء محمد أحمد بن جمعوه اليحيائي
81- ريم موسى أحمد حكيم موسى
82- مريم علي عبيد بن طويرش الكتبي
83- ساره حسن عبدالله حسن آل علي
84- عبدالله عارف محمد حسن الشريف
85- حمدان سليمان عبدالله الكابوري النقبي
86- خميس محمد أحمد محمد النقبي
87- سالم علي سعيد خلف النقبي
88- عبيد علي محمد مخلوف الكندي
89- أحمد محمد أحمد النقبي
90- يوسف داود سليمان سعيد الظهوري
91- أحمد رمضان أحمد رمضان الحوسني
92- حسن سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي
93- منصور درويش أحمد محمد الشيزاوي