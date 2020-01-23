    بالأسماء ..حاكم الشارقة يعتمد 93 منحة للدراسات العليا في جامعة الشارقة‎

    المصدر:
    • الامارات اليوم - الشارقة
    التاريخ:

    اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 93 منحة للدراسات العليا "دكتوراه وماجستير" في جامعة الشارقة

    قائمة الأسماء:

    1- فيصل محمد صالح أحمد صندل
    2- جاسم عبدالله محمد أحمد المازمي
    3- زينب يوسف محمد لشكرى البلوشي
    4- نوف سعيد جمعة مبارك الضرس
    5- موزه عبدالسلام سالم الدرمكي
    6- أسماء محمد علي الجويعد آل علي
    7- عائشة محمد علي حداد المازمي
    8- جهان خميس راشد الظنين النقبي
    9- عوشه سعيد عبيد خميس الطنيجي
    10- سالم راشد أحمد إبراهيم النقبي
    11- مها إبراهيم علي حاج العلي
    12- منى محمد عبدالرحمن عبدالله آل علي
    13- سيف يوسف أحمد الريس الحمادي
    14- إيمان إبراهيم أحمد عبدالله آل علي
    15- رفيعه علي يوسف عبدالله آل علي
    16- مريم علي أحمد صالح المنصوري
    17- فاطمه راشد عبدالله ماجد المعلا
    18- فهد علي محمد عبدالله الحمادي
    19- عبدالله جعفر أحمد صالح محروس
    20 - عبدالرحيم أحمد الزرعوني
    21- خديجة كامل سعد
    22- مهره أحمد جاسم بوعصيبه آل علي
    23- راضيه أحمد محمد سليمان المازمي
    24- ميثاء محمد عبدالكريم الزرعوني
    25- مها محمد عبدالله علي المالك
    26- محمد خليفه عبدالله بن هويدن الكتبي
    27- مريم عبدالله محمد راشد النقبي
    28- خلود عبدالرحمن مراد آل علي
    29- يعقوب يوسف محمد لشكرى البلوشي
    30- زبيده علي حسن طيفي المازمي
    31- يوسف محمد سالم عبدالله الحمادي
    32- سعاد محمد أحمد الحوسني
    33- بلقيس عيسى عبدالرحمن الهياس
    34- خالد محمد حمد الزري الشامسي
    35- فاطمه محسن منصر أحمد العمري
    36- عبير سيف يوسف بن ثاني آل علي
    37- عبدالله محمد عبدالله القيسي الحمادي
    38- علياء حمد سالم سويدان الكعبي
    39- عقبه عبدالله محمد عبدان النقبي
    40 - مهره هشام عبدالله عبدالرحيم الملا
    41- حصه عبدالله محمد عبدالله السوقي
    42- عنوف مهير عبيد مبارك الكتبي
    43- أمل سعيد سليمان السويجي الزعابي
    44- مريم حميد سعيد حميد آل علي
    45- فاطمه أحمد حسين كاظم الكاظم
    46- زهره محمد مصطفى
    47- أمينه محمد علي خميس العبيدلي
    48- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز الزرعوني
    49- خالد أحمد محمد حسن آل علي
    50 - فاطمه عبيد حميد عبدالله المهيري
    51- علي أحمد علي محفوظ بامطرف
    52- عبدالله سالم خميس مسلم النقبي
    53- مكتوم راشد سعيد خلفان شرار
    54- اسماعيل إبراهيم محمد أمين البلوشي
    55- ميثاء جاسم محمد سيف الشامسي
    56- فاطمه غلوم حسن البلوشي
    57- عائشة محمد علي خميس العبيدلي
    58- أمنة محمد حسن سالم العبيدلي
    59- ريم محمد عبدالله محمد العلي
    60- مريم عبدالمجيد محمد علي عبدولي
    61- آمنه عبدالرحمن عيسى السركال آل علي
    62- موضي عبيد مبارك خديم الجابري
    63- العنود حميد عبدالله بن درويش آل علي
    64- علي سالم محمد سالم العويس
    65- منى جاسم عبدالله محمد آل علي
    66- مريم جاسم ناصر عواسيه الزعابي
    67- مريم يوسف كريم عيسى المازمي
    68- عنود علي اسحاق حسين اميري
    69- منيره حسن عبدالله حسن آل علي
    70- أحلام داود سليمان علي البلوشي
    71- مهره سيف عبدالرحمن مويزه العلي
    72- جواهر عبداللطيف عبدالرحمن الملا
    73- ميره عبيد مبارك خديم الجابري
    74- فاطمه سالم محمد الزوين المهيري
    75- هند عبدالله علي سلطان المسافري
    76- نفيسة محمد بلال فرحان الياسي
    77- مريم علي عبيد المنصوري
    78- آمنة حامد مبارك حامد الدرمكي
    79- عبدالرحمن علي عبدالرحمن آل علي
    80- وفاء محمد أحمد بن جمعوه اليحيائي
    81- ريم موسى أحمد حكيم موسى
    82- مريم علي عبيد بن طويرش الكتبي
    83- ساره حسن عبدالله حسن آل علي
    84- عبدالله عارف محمد حسن الشريف
    85- حمدان سليمان عبدالله الكابوري النقبي
    86- خميس محمد أحمد محمد النقبي
    87- سالم علي سعيد خلف النقبي
    88- عبيد علي محمد مخلوف الكندي
    89- أحمد محمد أحمد النقبي
    90- يوسف داود سليمان سعيد الظهوري
    91- أحمد رمضان أحمد رمضان الحوسني
    92- حسن سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي
    93- منصور درويش أحمد محمد الشيزاوي

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