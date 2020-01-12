تعطيل الدراسة في مدارس خاصة وحكومية بالمنطقة الشرقية بسبب الأمطار الغزيرة

المصدر: سمية الحمادي-المنطقة الشرقية

أبلغت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة ومدينتي كلباء وخورفكان أولياء الأمور بتعطيل الدراسة صباح اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات كبيرة من المياه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، مسببةً بطئاً في حركة المرور، وتجمع المياه في التحويلات والدورات والشوارع الرئيسة والفرعية والمناطق السكنية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة مواصلات الإمارات فرع الساحل الشرقي، إنه تم الاتفاق مع إدارات المدارس في المنطقة الشرقية، نظراً لحالة الطقس، على تعطيل الدراسة صباح اليوم مبكراً في بعض المدارس والحضانات، وذلك احترازياً لتفادي عبور أي وادٍ، ما قد يسبب تأخر وصولهم إلى منازلهم، مشيراً إلى أن القرار جاء حفاظاً على أمن وسلامة الطلبة، بسبب تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها المناطق الشرقية.

وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مواصلات الإمارات فوضت إدارات المدارس لاتخاذ التدابير اللازمة، ومنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة، وذلك وفقاً للمستجد.

وطالب أولياء أمور بضرورة توحيد قرار التعطيل في المدارس التي تتعرض للضرر اثناء هطول الأمطار بين المدارس الخاصة والحكومية وإبلاغهم بوقت مناسب، إذ أرسلت المدارس الخاصة رسائل تفيد بالتعطيل منذ مساء أمس، بينما قامت المدارس الحكومية بإرسال الرسائل النصية بالصباح الباكر بينما كان الأهالي مستعدين لإيصال أبنائهم للمدارس.

وكانت بلديات المنطقة الشرقية بإمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن قد وزعت آلياتها من تناكر وآليات سحب المياه وعمالها، التي عملت على شفط المياه الفوري، لمنع تراكم مياه الأمطار في الشوارع والمناطق السكنية، وتأمين عدد من الأودية.