مدارس خاصة بالشارقة وعجمان تعطل الدراسة غداً

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة وعجمان

أبلغت مدارس خاصة في إماراتي الشارقة وعجمان أولياء أمور طلبتها ومدرسيها، بتعطيل الدراسة غداً (الأحد)، للطلبة والعاملين في المدارس، بسبب الأحوال الجوية، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالمدارس.

وأعلنت المدارس تعطيل الدراسة غداً على منصاتها على "السوشيال ميديا"، وعبر أرسال رسائل خاصة لاولياء الأمور والعاملين لديها، ومنها مدرسة فكتوريا بالشارقة وفرونت لاين بعجمان والمدارس الأهلية.

وأكدت المدارس في رسالتها التي أرسلتها لأولياء الأمور، "نظرا للظروف الجوية وحفاظا على سلامة الطلبة والمدرسين، تقرر تعطيل المدرسة غدا، على ان يستأنف الدوام صباح يوم الإثنين".