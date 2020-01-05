اليوم.. بدء الدوام الأكاديمي في مدارس الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ، اليوم، دوام الهيئة الأكاديمية «التدريسية والإدارية والفنية» في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، فيما يعود الطلبة إلى مدارسهم في 12 يناير الجاري، وذلك إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 - 2020.

أما طلبة المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية فيستأنفون، اليوم، الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

وتزامناً مع دوام الهيئات التدريسية، تنظم وزارة التربية والتعليم، اليوم، ملتقى المواد الدراسية الثالث للمعلمين، ويستهدف 23 ألف معلم ومعلمة في مختلف التخصصات الدراسية.

ويشارك في الملتقى نخبة من المختصين في الشأن التعليمي، ومن المسؤولين وأصحاب التجارب التعليمية الرائدة، حيث يهدف إلى تطوير وتحسين أداء المعلمين ورفع مهاراتهم والكفاءة التعليمية.

و‏يتضمن الملتقى 1290 ورشة تدريبية متخصصة في كل المناهج الدراسية، التي من شأنها الارتقاء بأداء كوادر الميدان التربوي، وتحديث أدوات عمليات التعليم والتعلم، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التعليمية للمدرسة الإماراتية.