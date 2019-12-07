جامعة زايد تفتح باب التسجيل في «العلوم الطبيعية والصحية»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أعلنت جامعة زايد، أخيراً، عن فتح باب التسجيل بكلية العلوم الطبيعية والصحية، أمام الطلبة، للفصل الدراسي الثاني، ويستمر التقديم حتى 10 ديسمبر المقبل.

ودعت الجامعة، على موقعها الإلكتروني، الطلبة المواطنين الراغبين في التسجيل بالكلية، إلى زيارة قسم القبول في مقرها، من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، بعد إجازة يومي الشهيد والوطني، فيما يستطيع الطلبة غير المواطنين التسجيل عبر الرابط (apply.zu.ac.ae/‏‏Ellucian.ERecruitin).

وتضم كلية العلوم الطبيعية والصحية ثلاثة أقسام: بكالوريوس العلوم في علم النفس والتنمية الإنسانية، وبكالوريوس العلوم في علوم البيئة والاستدامة، وبكالوريوس العلوم في الصحة العامة والتغذية، ويعمل فيها حالياً 47 من أعضاء هيئة التدريس، و10 من الموظفين.

وتقدم الكلية مجموعة من المواد الدراسية في ثلاثة مساقات أساسية، تؤهل للحصول على درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات العلوم البيئية والاستدامة، الصحة العامة والتغذية أو علم النفس والخدمات البشرية، وهذا الأخير يتم تدريسه مشاركة مع كلية التربية، وتقدم كلية العلوم الطبيعية والصحية تخصصين فرعيين، هما: الصحة العامة وعلم النفس التطبيقي، وتسهم في تقديم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الرعـــاية الصحية.

وتخطط الكلية لتقديم برنامج البكالوريوس في العلوم المتكاملة (STEM)، بالمستقبل القريب، لمعلمي الحلقتين الثانية والثالثة.