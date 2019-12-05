طلبة المدارس الخاصة في دبي يجتازون المتوسط العالمي في (PISA)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّق طلبة المدارس الخاصة في دبي أداءً يفوق المتوسط العالمي في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة من بين 79 دولة ومدينة عالمية شاركت في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتم الإعلان الرسمي عن نتائجه أول من أمس في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب النتائج، فقد حقق طلبة المدارس الخاصة في دبي 501 نقطة في كل من مهارات القراءة والرياضيات، و500 نقطة في مهارات العلوم، ما يفوق المتوسط العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 489 نقطة في كل من مهارات الرياضيات والعلوم، و487 في مهارات القراءة.

وسجلت دبي المشاركة الأولى لها في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في عام 2009، كما حقق طلبتها تحسناً ملحوظاً بين عامي 2009 – 2018 بواقع 27 نقطة في مهارات الرياضيات، و14 نقطة في مهارات العلوم، و22 نقطة في مهارات القراءة، ما يعادل نحو ستة أشهر من أيام التعليم الإضافي.

وأظهرت النتائج إحراز الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بالإمارة لمعدلات تحسن ملحوظة بلغت 36 نقطة في مهارات الرياضيات في الفترة بين عامي 2009 و2018، ما يعادل سنة دراسية إضافية، كما أحرز الطلبة تحسناً في الأداء بلغ 27 نقطة في مهارات العلوم، و19 نقطة في القراءة خلال الفترة ذاتها.

وبحسب النتائج، فقد حلَّت المدارس الخاصة في دبي في المرتبة 19 عالمياً ضمن الدول المشاركة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA)، محققة بذلك أحد مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، بأن تكون من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في التقييم الدولي PISA بحلول عام 2021.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم: «تؤكد هذه النتائج التزام المدارس الخاصة في دبي بتوفير تعليم بمعايير عالمية لمئات الآلاف من طلبة المدارس الخاصة في دبي، الذين ينتمون إلى 183 جنسية وثقافة حول العالم، كما تمنح هذه النتائج للعائلات المقيمة في دبي، أو التي تفكر في الانتقال إلى دبي في المستقبل، الثقة بأن أطفالهم يتلقون تعليماً عالي الجودة من بين الأفضل عالمياً».

الإناث حققن أداءً أفضل

أظهرت نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة أن الإناث حققن أداءً أفضل من الذكور في المدارس الخاصة بدبي في تحصيل القراءة والكتابة بمتوسط 520 نقطة مقابل 483 للذكور، وينطبق الأمر ذاته على مهارات العلوم بمتوسط بلغ 505 نقاط للإناث مقابل 496 نقطة للذكور، فيما حقق الذكور أداءً أفضل من الإناث في مهارات الرياضيات بمتوسط بلغ 506 نقاط مقابل 495 نقطة للإناث.