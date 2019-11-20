87.5 % نسبة ارتفاع التوطين في التعليم الخاص بأبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي عن ارتفاع نسبة التوطين في التعليم الخاص بالإمارة، بنسبة وصلت إلى 87.5%، للعام الدراسي 2018/‏‏‏2019، مقابل العام الدراسي 2017/‏‏‏2018. وأظهر المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات التعليم 2018/‏‏‏2019»، تحسناً ملحوظاً في نسب التوطين بالقطاع التعليمي الحكومي والخاص.

وأوضح المركز في تقريره أن المواطنين شكلوا ما نسبته 1.5% من إجمالي العاملين بالتعليم الخاص في أبوظبي، خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2019، مقابل 0.8% خلال العام الدراسي 2017/‏‏‏2018 بارتفاع نسبته 87.5%، بينما شكّل المواطنون 53.8% من إجمالي العاملين في التعليم الحكومي خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2019، مقابل 51% خلال العام الدراسي 2017/‏‏‏2018.

وقال إن نسبة التوطين في وظائف الهيئة التعليمية بالتعليم الحكومي بلغت41% خلال عام 2018/‏‏‏2019، مقابل 38.5% خلال عام 2017/‏‏‏2018، بينما بلغت النسبة في التعليم الخاص 1.2% مقابل 0.4% خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 200%.

ولفت التقرير إلى أن نسبة التوطين، في قطاع التعليم بالوظائف التعليمية والإدارية والفنية في إمارة أبوظبي، بلغت 20.5% خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2019، مقابل 19% خلال العام الدراسي 2017/‏‏‏2018، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف الإدارية والفنية في التعليم الحكومي 89.6% مقابل 86.9%، بينما بلغت النسبة 2.7% في التعليم الخاص مقابل 1.6%، بارتفاع نسبته 68.7%.

ووفقاً للتقرير، شكّلت المعلمات المواطنات 51.7% من إجمالي المعلمات في قطاع التعليم الحكومي، خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2019، مقابل 49% في العام الدراسي 2017/‏‏‏2018، بينما بلغت النسبة في ما يتعلق بالمعلمين الذكور 14.4% مقابل 12.8% في العام الدراسي السابق عليه، وبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الحكومية 13.2 طالباً، بينما بلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم في المدارس الخاصة 13.3 طالباً لكل معلم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها ارتفع في العام الدراسي 2018/‏‏‏2019، ليصل إلى 386 ألفاً و722 طالباً، مقابل 377 ألفاً و919 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2017/‏‏‏2018، بزيادة قدرها 2.3%، وتضم المدارس الحكومية 35.7% من مجموع طلبة الإمارة.

وأوضح التقرير أن حكومة أبوظبي سعت إلى تطوير التعليم وتحسينه لغايات تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، حيث بلغ عدد المدارس في الإمارة 449 مدرسة، وشكّلت المدارس الحكومية ما نسبته 56% من مجموع المدارس في الإمارة، كما بلغ إجمالي عدد الفصول المدرسية على مستوى الإمارة 16 ألفاً و681 فصلاً، مقابل 16 ألفاً و258 فصلاً خلال العام الدراسي السابق عليه، وتضم المدارس الحكومية 34.7% من مجموع الفصول الدراسية.

ووفقاً للإحصاء، شكل الطلبة المواطنون ذكوراً وإناثاً ما نسبته 74% من من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي تحديداً في الإمارة، مقابل 76% في العام الدراسي السابق عليه، وشكلت الإناث المواطنات 65.7% من مجموع الطلبة المواطنين الملتحقين بالتعليم العالي.

وبلغت نسبة الأمية لدي المواطنين (10 سنوات فأكثر) 4.1%، بينما بلغت النسبة لدى غير المواطنين 7.1% لعام 2018.

181 ألف طالب مواطن

بلغ عدد الطلبة المواطنين الملتحقين بكل مراحل التعليم في إمارة أبوظبي، 181 ألف طالب وطالبة، خلال العام الدراسي 2018/‏2019، مقابل 172 ألفاً و193 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي الذي سبقه، بارتفاع نسبته 5.1%، وشكلوا نسبة 46.8% من إجمالي طلبة الإمارة، وشكّلت الطالبات نسبة 52% من مجموع الطلاب الملتحقين بالتعليم الحكومي.

53.8 %

من إجمالي العاملين بالتعليم الحكومي مواطنون.

449

مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي.