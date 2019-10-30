جامعات توفر منحاً دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت جامعات محلية عزمها تقديم شرح وافٍ لبرامجها الأكاديمية والمنح والمساعدات المالية التي توفرها للطلبة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 13 بمعرض نجاح، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى بعد غدٍ، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلنت جامعة خليفة عن توفيرها عدداً من المنح لطلبة البكالوريوس، سواء المواطنين أو المقيمين، إذ تقدم الجامعة منحاً كاملة تغطي جميع الرسوم الدراسية للطلبة المواطنين، إضافة لراتب شهري يمنح للطلبة المؤهلين وفقاً للمعدل التراكمي، فما تقدم لطلبة الماجستير منحاً تغطي جميع التكاليف التعليمية، مع إمكانية الحصول على راتب شهري.

وأوضحت أن المنح الدراسية المخصصة لطلبة الماجستير تشمل منحة «بحوث»، ومنحة «جامعة خليفة في الطب»، ومنح متعلقة ببحوث الماجستير والمساعدين في البحوث، ومنحة الإعفاء من الرسوم، التي تتيح للطلبة الإماراتيين العاملين فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير مع منحة كاملة تغطي جميع رسوم التعليم.

وأشارت الجامعة إلى تقديمها منحة «معلمي المستقبل»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تشمل بكالوريوس علوم الرياضيات التطبيقية والإحصاء وبرامج الكيمياء، حيث تتاح هذه المنحة لجميع الطلبة الإماراتيين والعرب المقيمين في دولة الإمارات، فيما تشمل منح البكالوريوس للطلبة الإماراتيين برنامج منحة شركة «أدنوك»، ومنحة «بعثة» المقدمة من هيئة تنظيم الاتصالات، ومنحة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبرنامج المنح «تميز».

وقال نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة، الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن الجامعة تسعى إلى توفير البيئة الأكاديمية الأنسب لطلبتها، الذين يهدفون إلى تحقيق التميز وريادة المستقبل، من خلال تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية والبحثية المتقدمة، إضافةً إلى برامج المنح للطلبة المؤهلين.

فيما قالت جامعة أبوظبي إن برنامج المساعدات المالية السخية «سنابل – قطوف»، يهدف إلى دعم الطلبة لتمويل دراستهم، حيث يراوح الدعم بين 10 و30% خصماً من الرسوم الدراسية.

وأشارت الجامعة إلى تقديمها عدداً من برامج المنح الدراسية، تشمل منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية، ورسوم تقديم الطلبات، ورسوم التسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية، ورسوم الخدمات الصحية، ومنحة رئيس الجامعة، وتوفر خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية كافة، ومنحة الجامعة وتوفر خصماً بمقدار 10 إلى 50% من الرسوم الدراسية للمقيمين والمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما تقدم جامعة العين منحاً دراسية تشمل خصم 30% من رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول من الالتحاق بالجامعة، للطلبة الحاصلين على معدل 95% فما فوق في «الثانوية»، وخصم 25% للطلبة الحاصلين على معدل بين 90 إلى 94.9%، بالإضافة إلى منح التفوق الأكاديمي والاخوة والأقارب، وفاقدي المعيل.