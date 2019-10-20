«البعثات الدراسية» يعرف الطلبة المتميزين بتخصصات الجامعات المحلية والدولية

المصدر: العين - وام

نظّم «مكتب البعثات الدراسية»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، أمس، في جامعة الإمارات، لقاء تعريفياً للطلبة المواطنين المتميّزين علمياً، في الصف الثاني عشر، حضره عدد كبير من طلاب المدارس الحكومية والخاصة في مدينة العين.

حضر اللقاء عضو مكتب البعثات الدراسية بديوان شؤون الرئاسة محمد سالم الظاهري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المكتب، إلى جانب ممثّلين عن إدارتي البعثات الدراسية «الداخلية» و«الخارجية» بالمكتب، وطلبة الثانوية العامة المتميّزين، والهيئات التدريسية في مدارس أبوظبي وذوي الطلبة.

وأفاد الظاهري بأن تنظيم اللقاء لطلاب وطالبات مدينة العين يأتي لتعريفهم بالتخصصات المطلوبة في الجامعات المحلية أو الدولية، لإبلاغهم منذ بداية العام الدراسي، لتجهيز أنفسهم للمتطلبات الجامعية داخل الدولة وخارجها.

وقدّم ممثّلو المكتب خلال اللقاء نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المقدّمة من المكتب وأهدافها ومزاياها، وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة، لمساعدتهم على تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل جهد مضاعف، من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يسهّل حصولهم على البعثة. كما تم تعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، ومزايا هذه المنح، وإجراءات التقدم لها، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المتميّزة، داخل الدولة وخارجها، وأهمية الاستعداد المبكّر، والتحضير للدراسة فيها. ويعمل المكتب، الذي أُسّس عام 1999، من خلال فريق عمل مختصّ، على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المتميّزين، خرّيجي الثانوية العامة، وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلّية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول حتى التخرّج. كما يتولى إدارة شؤون بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً، وبرنامج «البعثات الخارجية»، وبرنامج «البعثات الداخلية». ويشرف على المكتب مجلس إدارة يُدير شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وتحديد الجامعات والتخصّصات العلمية لهم.

التسجيل مفتوح

أكد محمد سالم الظاهري أن التسجيل مفتوح للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط البعثات، مثل الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة، وعلى القبول من جامعة معترف بها، داخل الدولة أو خارجها، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة.