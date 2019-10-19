تعرف إلى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2020

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسى للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، والذي سيبدأ الطلبة دوامهم فيه يوم 30 أغسطس المقبل، في المدارس الحكومية (مدارس التعليم العام)، والخاصة التي تعتمد المناهج الوزاري، والمدارس الأجنبية.

وأفاد التقويم الجديد الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، بأن دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة للعام الدراسي المقبل 2020-2021، يبدأ في 23 أغسطس 2020، على أن يبدأ الدوام للطلبة في 30 من الشهر نفسه، ويشهد العام الدراسي المقبل توحيد موعد دوام المدارس الأجنبية مع مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، سواء للهيئة الأكاديمية، أو الطلبة.

وأوضح التقويم أن إجارة الشتاء لمدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة ستمتد لأربعة أسابيع بالنسبة للطلبة، تبدأ في 13 ديسمبر 2020، على أن يعود طلاب المدارس إلى مقاعدهم في السابع من يناير 2021، بينما ستكون إجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية اعتبارا من 20 ديسمبر 2020 إلى 31 من الشهر نفسه، ولمدة أسبوعين فقط.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في مدارس المناهج الأجنبية، في 13 ديسمبر 2020، لمدة ثلاثة أسابيع، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم في 31 من الشهر نفسه، تستأنف الطلبة دراستهم في الثالث من يناير 2021، فيما لم يوضح التقويم إجازة الشتاء بالنسبة لمعلمي هذه المدارس.

وتبدأ إجازة الربيع للعام الدراسي الجديد 2020-2021 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 28 مارس 2021 لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلبة للمدارس يوم 11 من أبريل 2021. بينما تكون الإجازة للهيئة الأكاديمية لأسبوع واحد تبدأ في 28 مارس ولغاية الأول من أبريل 2021.

وتتوافق إجازة الطلبة في مدارس المناهج الأجنبية، مع إجازة طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، حيث تبدأ في 28 مارس 2021، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم 11 أبريل 2021.

وينتهي دوام الطلبة في العام الدراسي 2020-2021 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والمدارس الأجنبية في الأول من يوليو 2021، وفي الثامن من الشهر نفسه بالنسبة للهيئة الأكاديمية في المدارس كافة، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي 2020- 2021 إلى 181 يوماً مع الامتحانات.