الشرطة النسائية تنشر التوعية بين طلاب المدارس

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قدمت الدورية النسائية، بمديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، نصائح وإرشادات للطلاب حول كيفية العبور الآمن، وتعزيز سلامتهم ضمن حملة «درب السلامة».

وأفادت مديرية شرطة العاصمة بأن دوريات الشرطة النسائية تضم فريقاً من العناصر المؤهلة والمدربة، تتولى مهامها بمهنية وكفاءة واحترافية عالية، وتسهم بدور كبير في نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، وتعزيز الطمأنينة والثقة والاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أن الشرطة النسائية تسهم في تنظيم حركة صعود ونزول طلاب المدارس من الحافلات المدرسية، وتعريفهم بالطريقة المثلى للصعود إلى الحافلة والنزول منها بطريقة آمنة، حفاظاً على سلامتهم.

وقالت إن للدورية دوراً كبيراً في تعريف الطلبة بطبيعة عملها، وتقديم التوعية الأمنية لربّات المنازل، وتقديم خدمات شرطية متنوعة للمرأة والطفل.