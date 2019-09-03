تركيب رادارات على الحافلات المدرسية لضبط متجاوزي ذراع "قف" قريبا

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها بصدد تركيب 500 رادار على الحافلات المدرسية في الإمارة كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين لضبط متجاوزي ذراع "قف" عند توقف الحافلات المدرسية، مشيرة إلى أن المبادرة سيتم تعميمها على جميع الحافلات بهدف حماية الطلبة أثناء الصعود والنزول من الحافلة.

وأطلقت في مؤتمر صحفي عقد في مديرية المرور والدوريات في أبوظبي حملة توعوية بعنوان "درب السلامة" تحدث خلال مدير قطاع العمليات المركزية العميد سهيل سعيد الخييلي إذ أكد إن أجهزة الضبط المروري تشدد إجراءاتها بحق السائقين غير الملتزمين بالوقوف عند فتح ذراع "قف" ، مشيرا إلى أن "تركيب الرادارات الجديدة على الحافلات المدرسية يأتي لتعزيز جهود الضبط الميداني للمخالفين وحثهم على الالتزام بالقانون .

ونبه إلى أن قيمة مخالفة عدم الوقوف عند فتح ذراع " قف" تبلغ الف درهم و10 نقاط مرورية قابلة للتعديل في حال تم تجاوب السائقين مع الحملة وتم الالتزام بالقانون.

وأضاف الخييلي أن حملة "درب السلامة" تهدف إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطرق وتعديل السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في توعيتهم وتعزيز الوعي جمهور بالسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها والالتزام بها وتشمل الحملة ثمانية محاور ، تم تحديدها من خلال الدراسة التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية ضمن الجهود المبذولة لبلوغ أعلى مستويات السلامة رية من خلال تنفيذ برنامج شامل لتقويم سلوكيات السائقين بالإمارة .