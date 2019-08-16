3 سبتمبر بدء اختبارات «تمكين» للراسبين في 3 مواد

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، بدء اختبارات برنامج تمكين للطلبة الراسبين في ثلاث مواد أو أقل، في الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بحيث تُجرى الاختبارات على فترتين في اليوم الواحد. وحددت الوزارة جدولين للاختبارات؛ الأول لطلبة المسارين «العام» و«النخبة» في الصفوف من الرابع حتى الثامن، وتجرى الاختبارات على فترتين في اليوم الواحد، ويتضمن اليوم الأول اختباري «الرياضيات» و«اللغة العربية»، واليوم الثاني يتضمن «العلوم» و«التربية الإسلامية»، واليوم الثالث «اللغة الإنجليزية» و«الدراسات الاجتماعية».

وأضافت أن الجدول الثاني لطلبة المسارات «العام» و«المتقدم» و«النخبة» و«التخصصي» في الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر، تجرى الاختبارات على ثلاث فترات، يتضمن اليوم الأول اختبارات الرياضيات، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، وفي اليوم الثاني علوم/‏‏‏‏ كيمياء، ولغة إنجليزية، وعلوم صحية، وفي اليوم الثالث فيزياء، ودراسات اجتماعية، وأحياء. وأتاحت الوزارة برنامج «تمكين» إلكترونياً لتدريب الطلبة الراسبين في مادة أو مادتين أو ثلاث مواد على الأكثر، من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، منذ منتصف يوليو الجاري حتى الأسبوع الأول من الدراسة، من خلال بوابة التعلم الذكي ليساعد الطلبة الراسبين، ويمكنهم من المهارات اللازمة لتخطيهم امتحان الإعادة، في 10 مواد، هي التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر بمساراته (العام والمتقدم والتخصصي والنخبة)، والطلبة الغائبين عن كامل العام الدراسي بسبب حالة صحية أو الوجود خارج الدولة للعلاج.

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم تحقيق الطالب درجة الاجتياز لمادة أو أكثر يترتب عليه بقاؤه للإعادة في الصف نفسه.