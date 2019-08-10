4 طلاب مواطنين يبتكرون خوذة ذكية لحماية العمال في مواقع البناء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر أربعة طلاب مواطنين بمعهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، خوذة ذكية تحتوي على الكثير من الأدوات والقياسات التي من شأنها حماية العمال في المصانع والمعامل ومواقع البناء، وقادرة على إرسال رسائل لمشرف الأمن والسلامة في حال تعرضهم لضربة شمس، أو سقوطهم وتحديد مكانهم، إضافة إلى إعطاء تقرير دوري عن المؤشرات الحيوية للعامل، بجانب تنبيه العمال أنفسهم من خلال إنذار صوتي في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتفصيلاً، أوضح الطلبة محمد قيس، ومحمد جاسم، وسعيد سليمان، وعلي أحمد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الخوذة التي ابتكروها تتميز باحتوائها على حساسات للتعرق وقراءة درجة حرارة الجسم، وقياس نبضات القلب، واكتشاف بوادر الشعور بالإرهاق والتعب والجفاف، إضافة إلى أنها مصممة من مواد متقدمة، خفيفة الوزن، وذات قدرة على التحمل، لضمان توفير الحماية والراحة القصوى للعامل، فضلاً عن أن الحساسات تتصل بالإنترنت لتمكين جهة العمل من متابعة وتسجيل البيانات الخاصة بالحالة الصحية للعمال، مشيرين إلى أن الكلفة الإجمالية للخوذة أقل من 100 درهم.

وقالوا: «تم تزويد الخوذة الخاصة بالعمال بتقنيات ذكية لمراقبة السلامة داخل مواقع العمل، وحماية العمال من الحوادث المؤذية»، مشيرين إلى أن «الخوذة تقيس نبضات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وهي متصلة بجهاز يحمله مسؤول الموقع لمتابعة الحالة الصحية للعمال، ثم التدخل الفوري في حال تعرض أي من العمال للجفاف وضربات الشمس، والتأكد من سلامة العامل طوال فترة عمله».