تعرف إلى .. أفضل 24 مدرسة خاصة في أبوظبي ورسومها الدراسية

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أظهرت نتائج تقارير برنامج "ارتقاء" لتقييم المدارس الخاصة الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، أفضل 24 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، والتي حققت معدل تقييم متميز، وجيد جداً، وجاء بينها 11 مدرسة تطبق المنهاج البريطاني و9 مدارس تطبق المنهاج الأمريكي، ومدرسة ألمانية ويابانية وفرنسية بالإضافة إلى مدرسة تطبق منهاج البكالوريا الدولية، فيما تراوحت الرسوم بين 14 ألف و600 درهم حتى 96 ألف درهم، وتوزعت المدارس بين جزيرة أبوظبي ومدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة العين.

ويهدف برنامج "ارتقاء" إلى قياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيّمين ومفتشين معتمدين من قبل دائرة التعليم والمعرفة، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائهم لهذه المعايير.

تضمن عملية التقييم إحاطة أولياء أمور الطلبة بشكل موضوعي بمُستوى كل مدرسة ليتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم، كما يتم إرسال تقرير إلى المدرسة بعد انتهاء عملية التقييم، لتوضيح جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن المدرسة من إصدار خطة تطوير وحسين فعالة.



وفيما يلي قائمة بأسماء المدارس: