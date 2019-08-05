بالأسماء .. تعرف إلى التقييم الرسمي لأداء كل مدرسة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت تقارير برنامج ارتقاء لتقييم المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، "حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها" حصول 4 مدارس على تقييم متميز، و20 مدرسة حققت تقييم جيد جداً، و51 مدرسة حصلت على تقييم جيد، و 81 مدرسة على تقييم مقبول، و13 مدرسة ضعيف، ومدرستان ضعيف جداً، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج "ارتقاء" يعد نظام تقييم شامل يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي من خلال مقيّمين ومفتشين معتمدين، تم تدريبهم للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

وأوضحت الدائرة في تعريفها بالبرنامج، أنها ترسل تقريراً إلى المدرسة بعد انتهاء عملية التقييم، حيث يتم توضيح جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن المدرسة من إصدار خطة تطوير وتحسين فعالة، لافته إلى أنه يتم إحاطة أولياء أمور الطلبة بنتائج عملية التقييم بشكل موضوعي وتعريفهم بمُستوى كل مدرسة ليتسنى لهم اتخاذ القرارات الصائبة بشأن تعليم أبنائهم.