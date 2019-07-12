"فتحي" يتغلب على التوحد ويحصد المركز الأول على الدولة فئة أصحاب الهمم .. أحلم بجامعة تقبلني

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عبر الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الدولة، مسار متقدم، فئة أصحاب الهمم، فتحي هيثم فتحي، عن أمنيته في استكمال تعليمه الجامعي، والحصول على مقعد في إحدى جامعات الدولة، مشيراً إلى انه يحب العلم ويرغب في استكمال دراسته في مجال الإعلام أو العلاقات العامة.

وأكدت والدة فتحي، أن نجلها يعاني من مرض طيف التوحد، إلا أنه بالعزيمة ومساندة الأسرة والمعلمين استطاع قهر مرضه، وتحقيق المركز الأول على مستوى الدولة فئة أصحاب الهمم والحصول على معدل 85.5%،".

مشيرة إلى أمنيتها أن تجد جامعة تقبله، مشيرة إلى وجود تواصل بين مركز الإمارات للتوحد في أبوظبي وكلية الخوارزمي لتسجيل فتحي في الجامعة.

وأكدت أن تعليم أصحاب الهمم حالياً متاح وميسر على عكس السابق حيث لم يكن هناك دمج لهذه الفئة من الطلبة في المدارس، ورفعت أسمى آيات الشكر والعرفان لدولة وحكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي لا تفرق بين مقيم ومواطن وترعي جميع الطلبة وتوفر لهم كافة احتياجاتهم.

وثمنت دور وزارة التربية والتعليم في دعم وتمكين أصحاب الهمم، عبر رؤيتها الشمولية التي تتضمن مسوغات إعدادهم نفسياً وتربوياً وتعليمياً بما يتماشى مع نظرتها العميقة نحو هذه الفئات من الطلبة التي تعتبرهم أصحاب قدرات وكفاءات، للمساهمة في تمكينهم ودمجهم في المجتمع.