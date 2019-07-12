قائمة بأسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة والفنية والتطبيقية وأصحاب الهمم وأبناء الشهداء على مستوى الدولة

المصدر: أمين الجمال وعمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم أسماء أوائل الطلبة في الثاني عشر (أوائل المدرسة الإماراتية) بمساريها العام والمتقدم على جميع مدارس التعليم العام والخاص التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، وأوائل مدارس الثانوية التكنولوجية، التطبيقية، والمدارس الفنية، وأوائل الطلبة من أصحاب الهمم، وقائمة بأوائل الطلبة من أبناء الشهداء، بالإضافة إلى أوائل الطلبة المواطنين، وأوائل الطلبة في اختبار الإمارات القياسي "إمسات".

وأعلنت الوزارة أن وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، ووزيرة الدولة للتعليم العام، جميلة المهيري، قاما بالاتصال بأوائل طلبة الصف الثاني عشر الأوائل في مسارات النخبة والعام والمتقد، لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

وتصدرت الطالبة رانيا محب جابر، من مدرسة زعبيل للتعليم الثانوي للبنات قائمة أوائل الصف الثاني عشر (متقدم) وجاء في المركز الثاني الطالب شعبان جمال محمد مشعل من مدرسة الصفا للتعليم الثانوي بنين، وفي المركز الثالث الطالب مصطفي صابر مصطفي مشعل من مدرسة مليحة للتعليم الأساسي والثانوي.

وفي المسار العام جاءت الطالبة نور بهاء عمر عبدالواحد في المركز الأول، من مدرسة عجمان للتعليم الثانوي بنات، وفي المركز الثاني الطالبة فاطمة عزت إبراهيم، من مدرسة الحديبة للتعليم الثانوي بنات، والطالبة فاطمة مهير سعيد الكتبي من مدرسة مليحة للتعليم الأساسي و الثانوي.

وفي اختبار الإمارات الوطني "إمسات" حقق المركز الأول الطالب عبدالرحمن حسن على المرزوقي، من من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالعين، وفي المركز الثاني جاء الطالب عبدالله حسن علي المرزوقي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالعين، وفي المركز الثالث الطالبة، تالا داود العبوه، من مدرسة المعرفة الدولية في الشارقة.

وفي قائمة أوائل المدرسة الإماراتية المسار المتقدم التقني، جاء في المركز الأول، الطالب عبد الرحمن راشد احمد الطنيجي، من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا، وفي المركز الثاني الطالب احمد حسن سالم النعيمي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية رأس الخيمة، وفي المركز الثالث منصور محمد سالم الطنيجي، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فلج المعلا.

وفي المسار العام الفني جاء في المركز الأول الطالبة غاية محمد احمد الشامسي، من مدرسة الثانوية الفنية في عجمان، وفي المركز الثاني الطالب مروان عارف خميس الفلاسي، من مدرسة الثانوية الفنية في دبي، وفي المركز الثالث الطالب راشد ثاني محمد بالرقاد، من مدرسة الثانوية الفنية في دبي.

وفي قائمة أوائل المدرسة الإماراتية من أبناء الشهداء، احتل المركز الأول الطالب مايد سعيد راشد خلف، مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي، وفي المركز الثاني، الطالب خليفة محمد إسماعيل محمد من مدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي، وفي المركز الثالث الطالب عمر محمد إسماعيل محمد، من مدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي.

وفي قائمة أوائل الطلبة للتعليم المستمر المتكامل، جاء في المركز الأول الطالبة بخيته عبدالله الصغير الشامسي، من مركز الظاهر للتعليم المتكامل، وفي المركز الثاني الطالبة فاطمة مبارك محمد المحيربي منازل أبوظبي، وفي المركز الثالث الطالبة إيمان محمد العمودي، مركز الواثبة للتعليم المستمر.

وفي قائمة أوائل المدرسة الإماراتية من أصحاب الهمم جاء في المرز الأول الطالب فتحي هيثم فتحي أحمد مدرسة المنهل الدولية الخاصة، وفي المركز الثاني الطالب احمد عبدالله علي البيتي من مدرسة عبدالقادر الجزائري، وفي المركز الثالث الطالبة آمنة راشد المحمدي من مدرسة المنامة للتعليم الأساسي والثانوي.

وفي قائمة أوائل الطلبة الإماراتيين في المسار العام، جاء في المركز الأول الطالبة فاطمة مهير سعيد الكتبي، من مدرسة مليحة، وفي المركز الثاني الطالبة أنوار احمد حسن الرئيسي ، من مدرسة عجمان، وفي المركز الثالث الطالبة نورة راشد حسين أبو الفطم.