8 جامعات إماراتية ضمن أفضل 800 في العالم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حافظت ثماني جامعات إماراتية على وجودها ضمن قائمة أفضل 800 جامعة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، وحققت بعضها تقدماً ملحوظاً في المراكز، وصل إلى أكثر من 100 مركز، مقارنة بتصنيف عام 2019، لتصبح ضمن أفضل 2.8% من جامعات العالم وضمن أفضل 1.7% من الجامعات في الوطن العربي، وذلك حسب أحدث تصنيف صادر عن مؤسسة «كيو إس» لتصنيف أفضل 1000 جامعة عالمية في عام 2020.

ونجحت الجامعات الإماراتية في تبوؤ مراكز متقدمة في قائمة أفضل الجامعات العالمية لعام 2020، حيث احتلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المركز 268 على مستوى العالم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 329 عالمياً، والجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز 371، فيما جاءت الجامعة الأميركية في دبي في تصنيف الجامعات الواقعة بين المراكز من 601 وحتى 650، وجامعة الشارقة من 651 إلى 700، وجامعة زايد 651 إلى 700، وجامعة أبوظبي من 701 إلى 750، وحلت جامعة عجمان وسط جامعات المركز من 751 وحتى 800.

ووفقاً لتصنيف مؤسسة «كيو إس» للجامعات العالمية، نجحت جامعة خليفة في التقدم 47 مركزاً، حيث تقدمت من المركز 315 عالمياً في تصنيف عام 2019، إلى المركز 268، في التصنيف الجديد، فيما تقدمت جامعة الإمارات 21 مركزاً، وتقدمت الجامعة الأميركية في الشارقة خمسة مراكز، وتقدمت جامعة الشارقة 50 مركزاً، وتقدمت جامعة زايد 100 مركز، كما تقدمت جامعة عجمان 50 مركزاً، فيما حافظت جامعة أبوظبي على موقعها.