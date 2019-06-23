أفضل 8 جامعات إماراتية مصنفة عالمياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حافظت ثماني جامعات إماراتية على تواجدها ضمن قائمة أفضل 800 جامعة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، وحققت بعضها تقدماً ملحوظاً في المراكز، وصل إلى أكثر من 100 مركز، مقارنة بتصنيف عام 2019، لتصبح ضمن أفضل 2.8% من جامعات العالم وضمن أفضل 1.7% من الجامعات في الوطن العربي، وذلك حسب أحدث تصنيف صادر عن مؤسسة "كيو إس" لتصنيف أفضل 1000 جامعات عالمية في عام 2020.

وتفصيلاً، نجحت الجامعات الإماراتية في تبوء مراكز متقدمة في قائمة أفضل الجامعات العالمية للعام 2020، حيث احتلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المركز 268 على مستوى العالم، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز 329 عالمياً، والجامعة الأميركية في الشارقة في المركز 371، فيما جاءت الجامعة الأميركية في دبي في تصنيف الجامعات الواقعة بين المراكز من 601 وحتى 650، وجامعة الشارقة من 651 إلى 700، وجامعة زايد 651 إلى 700، وجامعة أبوظبي من 701 إلى 750، وحلت جامعة عجمان وسط جامعات المركز من 751 وحتي 800.

ووفقاً لتصنيف مؤسسة "كيو إس" للجامعات العالمية، نجحت جامعة خليفة في التقدم 47 مركزاً، حيث من المركز 315 عالمياً في تصنيف عام 2019، إلى المركز 268، في التصنيف الجديد، فيما تقدمت جامعة الإمارات 21 مركزاً، وتقدمت الجامعة الأميركية في الشارقة 5 مراكز في قائمة الجامعات العالمية، وتقدمت جامعة الشارقة 50 مركزاً، وتقدمت جامعة زايد أكثر من 100 مركز، في الانتقال من تصنيف الجامعات الواقعة بين 801 وحتى 1000، لتستقر ضمن الجامعات الواقعة بين 651 إلى 700، كما تقدمت جامعة عجمان أكثر من 50 مركزاً حيث انتقلت من تصنيف الجامعات الواقعة بين 801 وحتى 1000، لتصبح في جامعات المراكز من 751 وحتى 800، فيما حافظت جامعة أبوظبي على موقعها ضمن الجامعات الواقعة بين المراكز 701 حتى 750 عالمياً.

وتستخدم مؤسسة «كيو إس» في عملية تصنيف جامعات العالم إطاراً منهجياً متّسقاً يستند إلى ستة معايير مختلفة تشمل السمعة الأكاديمية 40٪، وسمعة الجامعة لدى الموظّفين 10٪، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة 20٪، ونسبة الاستشهادات العلمية لكل عضو هيئة أكاديمية 20٪، فيما توزعت 10% على قسمين متساويين، وهما نسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين 5٪، ونسبة الطلبة الدوليين 5٪.