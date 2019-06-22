جامعتا أبوظبي وأريزونا تنظّمان منتدى هندسياً

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

نظمت كلٌّ من جامعة أبوظبي، وجامعة ولاية أريزونا الأميركية، منتدى بحثياً مشتركاً ركز على جملة من الموضوعات الهندسية المختلفة، وشهد مشاركة أكثر من 60 مشاركاً من الطلبة الحاليين والخريجين من جامعة أبوظبي، وممثلين من مؤسسات حكومية وأكاديمية في الدولة.

وقدّم المنتدى، الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، في أبوظبي، الفرصة للعلماء والمختصين في الهندسة والمشاركين في أعمال بحثية وتطويرية للالتقاء بأقرانهم، وبحث موضوعات متخصصة شملت الخرسانة في الأجواء الحارة من حيث البنية الأساسية والمواد والهندسة الجيوتكنيكية، حيث ضمّ المنتدى نخبة من المتحدثين الذين قدّموا محاضرات قيّمة كانت إضافة إلى الجلسات النقاشية التقنية والصناعية التي شهدها المنتدى. وجاء تنظيم المنتدى كمبادرة لتعاون بحثي مشترك بين جامعة أبوظبي وجامعة ولاية أريزونا، وحمل عنوان «الخرسانة في الأجواء الحارة: الإنشاءات، خواص مواد البناء والجيوتيكنيك»، وتم بدعم من الجمعية الأميركية للمهندسين. وأتاح المنتدى لطلبة الهندسة في جامعة أبوظبي المشاركة في جلسات نقاشية ترأسها أستاذة في الهندسة من مختلف الجامعات، كما شاركوا نماذجهم الخاصة، وتعاونوا مع خبراء في المجال على تطويرها. وأكد الدكتور العميد أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي، علي نظمي، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز المهارات البحثية والشخصية لدى طلبة الهندسة في جامعة أبوظبي، إضافة إلى تزويدهم بالمعارف والخبرات بأساليب تفاعلية.