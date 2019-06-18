«التربية»: إلغاء نظام الفصول الدراسية الـ 3 غير مطروح

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم صحة ما تداوله البعض حول العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، والخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد (2019-2020).

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، لـ«الإمارات اليوم» إن خطة الدراسة للعام الدراسي المقبل مازالت قيد الإعداد والمراجعة، وسوف يُعلن عنها قريباً، مؤكدة أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة معمول به، وما يتم تداوله حول العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، لا أساس له من الصحة.

ودعت الوزارة أولياء أمور الطلبة والميدان التربوي إلى استقاء المعلومات حول عملية التعليم من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحدث بلبلة وارتباكاً بين الأسر والمعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي داخل الدولة.

وكان البعض تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، خطة دراسية للعام الدراسي المقبل، وتناقل رسالة تهنئة بالعودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، جاء فيها أن «العام المقبل سوف يشهد تطبيق نظام الفصلين».

وحدّدت الخطة الدراسية المتداولة مواد يتم تدريسها طول العام الأكاديمي، ومواد يتم تدريسها بشكلٍ تبادلي خلال 18 أسبوعاً من العام الدراسي، إضافة إلى أن المدارس التي تطبق اللغة الصينية من الصف السابع ستكون حصتين، تؤخذ حصة من الفنون وحصة من الرياضة، ولم تُشر الخطة إلى نظام الفصول، سواء كان فصلين أو ثلاثة.

وأعلنت الوزارة في وقتٍ سابق على موقعها الإلكتروني، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل (2020/‏‏‏2019)، الذي يتضمن 185 يوماً دراسياً، ويؤكد أن العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة مازال مستمراً، والذي حدد يوم 25 أغسطس المقبل لبدء دوام الهيئة الأكاديمية (العاملون في الميدان التربوي) في المدارس للفصل الدراسي الأول، والأول من سبتمبر بدء دوام الطلبة، وتنطلق إجازة الفصل للطلبة في 15 ديسمبر المقبل حتى التاسع من يناير 2020، وللهيئة الأكاديمية في 22 ديسمبر المقبل، وتنتهي في الثاني من يناير 2020.

وأوضح التقويم أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ في الخامس من يناير 2020 للهيئة الأكاديمية، و12 من الشهر نفسه للطلبة، على أن تبدأ إجازة الفصل للطلبة والهيئة الأكاديمية في 29 مارس 2020، وتنتهي للهيئة الأكاديمية في الثاني من أبريل 2020، فيما تنتهي للطلبة في التاسع من الشهر نفسه.

وذكر التقويم أن الهيئة الأكاديمية تستهل الفصل الدراسي الثالث في الخامس من شهر أبريل 2020، ويبدأ الطلبة دوامهم في 12 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن نهاية العام الدراسي المقبل ستكون في الثاني من يوليو 2020 للطلبة، والتاسع من الشهر نفسه للهيئة الأكاديمية.