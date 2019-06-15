«إدارة الأعمال» يتصدر التخصصات الأكاديمية في التعليم العالي بدبي

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أظهر تقرير منظومة إحصاءات التعليم العالي لإمارة دبي، التي أطلقها مركز دبي للإحصاء، أخيراً، أن تخصص «إدارة الأعمال» جاء في المرتبة الأولى بين التخصصات الأكاديمية الأكثر إقبالاً لدى الطلبة، بنسبة بلغت 43.8% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي في الإمارة، منهم 47.4% من إجمالي الملتحقين الذكور، و39.7% من إجمالي الملتحقات الإناث.

وأشار التقرير إلى التخصصات الأكثر إقبالاً من الطالبات على دراستها، إذ جاء تخصص «الإعلام والتصميم» في المرتبة الثانية بعد «إدارة الأعمال»، بنسبة 11.5%، وفي المرتبة الثالثة جاء تخصص «العلوم الإنسانية» بنسبة 11.1%، فيما جاء تخصص «الهندسة» في المرتبة الثانية بين التخصصات التي الأكثر إقبالاً من الطلاب بنسبة 22.4%، يليه في المرتبة الثالثة تخصص «تقنية المعلومات» بنسبة 8.8% من إجمالي الطلبة الذكور.

وأفاد التقرير بأن مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي خلال العام الدراسي 2017/‏‏‏2018 بلغ 55 ألفاً و820 طالباً، منهم 19 ألفاً و63 طالباً إماراتياً، و36 ألفاً و757 طالباً غير إماراتي.

وشكل الطلبة الإماراتيون أكثر من ثلث الطلبة الملتحقين بالجامعات والكليات العاملة في إمارة دبي خلال العام الدراسي 2018/‏‏‏2017، إذ بلغت نسبتهم 34.2% من المجموع العام للطلبة، فيما بلغت نسبة الطلبة من حملة جنسيات الدول الآسيوية غير العربية 36.2% من مجموع الطلبة، ثم الطلبة العرب من غير الخليجيين بنسبة بلغت 17.6%، بينما شكل الطلبة الخليجيون ما نسبته 3.6% من مجموع الطلبة المسجلين في جامعات وكليات دبي.