3 طالبات يبتكرنَ خزاناً يعالج المياه المستعملة

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت ثلاث طالبات في الصف الثاني عشر بالمدرسة الأميركية للإبداع العلمي، خزاناً بيئياً (إيكو تانك)، يستخدم في المنازل، ويعالج المياه المستعملة، عن طريق إعادة تدويرها بالفلترة وتنقيتها، وتمر عملية التنقية بأكثر من مرحلة.

وقالت الطالبات إسراء الحمد، ومهرة البلوشي، وليلى الهاشمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(إيكو تانك) هو نظام تم تصميمه لخفض مستويات هدر المياه بنسبة 40%، مقارنةً مع النسب الحالية، إذ يستخدم النظام مسحوقاً طبيعياً للتنقية، مستخلصاً من فول الصويا المخمر، وهو ما يطلق عليه علمياً اسم (بوليجلو)».

وأوضحن أن المشروع الذي أشرفت عليه معلمة علوم الكمبيوتر في المدرسة، منى العباسي، يتكون من خزانين، يوجد في الأول «aerator» يساعد على حركة المياه في الخزان، وإزالة الروائح الموجودة في المياه، إضافة إلى جهاز «dispenser» لسكب المسحوق داخل الخزان باستخدام مستشعر، وعندما تنتهي هذه العملية، ينتقل الماء المنقى إلى الخزان الثاني عن طريق أنبوب مثبت فيه «cartridge filter» الذي يساعد على إزالة بقايا الشوائب الصغيرة، ثم يتم سكب الكلور على المياه مرة أخرى، لقتل البكتيريا الموجودة في المياه، ثم تأتي الخطوة الأخيرة، وهي تنقية المياه مجدداً باستخدام «carbon filter» الذي يساعد على استخلاص الكلور من الماء، ثم تتم عملية إعادة تدوير المياه.

ولفتن إلى أنهن استلهمن فكرة المشروع من مادة «بوليجلو»، والتعرف إلى خصائصها التنقيحية الطبيعية، والتي تسهم في إيجاد عملية مستدامة لتنقيح المياه، ومن ثم تسهم في خفض مستويات هدر المياه، التي تعتبر إحدى أهم الموارد الطبيعية، فضلاً عن أن شح المياه الذي يواجهه العالم يعتبر أحد أهم التحديات، وهذا الأمر لا يمكن معالجته إلا عن طريق خفض هدر المياه.

وأشرن إلى أنهن شاركن بالمشروع في مسابقة بالعلوم نفكر التي نظمتها، أخيراً، مؤسسة الإمارات في الشارقة، وفزن بالمركز الأول من بين 150 مشروعاً، وأكثر من 20 مدرسة نافست «الخزان البيئي» من كل أنحاء الشارقة.