تعطيل مدارس في الشارقة وعجمان

المصدر: محمد الرفاعي ـ الشارقة وعجمان:

أعلنت عدد من المدارس في الشارقة وعجمان عن تعليق الدراسة في مدارسها وإداراتها اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة وحمايتهم خلال هذه الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة.

وتلقى الأهالي منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر رسائل واتصالات من قبل إدارات هذه المدارس تبلغهم بتعليق الدوام اليوم لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة أبنائهم، على ان يستأنف الدوام يوم غد.

فيما أصدرت بعض المدارس في الشارقة وعجمان بيانات إدارية بتعطيل إداراتها عبر إرسال الرسائل من أمس وصباح اليوم بتعليق الدوام.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في ظروف مماثلة، خلال شهر أكتوبر الماضي، أنها تفوض إدارات المدارس اتخاذ التدابير اللازمة وتمنحها الصلاحيات لصرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقاً لمستجدات الطقس وبما يضمن أقصى درجات السلامة للطلبة.