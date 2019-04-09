«حمدان التعليمية» تعلن أسماء الفائزين في «الإيسيسكو» للتطوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن نتائج الدورة الأولى من «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم (الإيسيسكو) للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي»، حيث تم الإعلان عن الفائزين بالجائزة، وهم البنك الإسلامي للتنمية عن مشروع «فاعل خير»، الذي تموله مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن مشروع «المدارس في المخيم الإماراتي الأردني»، ومؤسسة منيب رشيد المصري عن مشروع «كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة بير زيت»، ومشروعات تربوية أخرى في فلسطين. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي، عُقد في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات النخيل في مدينة مراكش المغربية، بحضور عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة علي السويدي، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.