«طرق دبي» تصقل مهارات القراءة لـ 25 طفلاً

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نجح متطوعو هيئة الطرق والمواصلات في صقل مهارات القراءة لـ25 طفلاً، من أُسر ذوي الدخل المحدود، من خلال مبادرات وفعاليات الهيئة، التي أطلقتها خلال شهر القراءة، الذي يتزامن مع شهر مارس كل عام، وذلك تنفيذاً للسياسة الوطنية التي اعتمدتها الدولة لـ10 أعوام مقبلة، والتي تهدف لضمان استدامة الجهود الحكومية كافة، لترسيخ القراءة في الدولة.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، إن الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة، لتعزيز مبادرة الدولة بجعل شهر مارس شهراً للقراءة، تنوّعت من خلال مبادرات عدة، تضمنت رعاية الهيئة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، عبر توفير حافلات لنقل ضيوف المهرجان من كبار الكتّاب والأدباء على مستوى العالم، وتعريفهم بالمعالم الحضارية لدبي، إلى جانب توفير وسيلة النقل البحري «الفيري»، التي أتاحت للضيوف فرصة التمتُّع بالملامح العمرانية للإمارة، فضلاً عن إنشاء منصة في موقع المهرجان لترويج مكتبة دبي السمعية، لاستقطاب كبار المؤلفين والناشرين لتزويد المكتبة بكتب رقمية يتم تحويلها إلى كتب سمعية عبر الموقع Dubaiaudiobooklibrary.ae، وأن المنصة اشتملت على جهاز «آي باد» لتسجيل المتطوعين الراغبين في الإسهام برفع الكتب في الموقع، والمُختارة لدعم أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية.

وأضافت المحرزي: «على المستوى الداخلي، نظّمنا مبادرات عدة متنوعة ومتميزة، منها فعالية (ساعدني كي أقرأ)، حيث تطوّع عدد من قيادات الهيئة لصقل مهارات القراءة لـ25 طفلاً من أُسر ذوي الدخل المحدود، وممن لم تسعفهم ظروف الحياة لأن يلتحقوا بالدراسة، إذ تم تخصيص وقت من كل موظف لرفع مستوى مهارات القراءة لديهم، وأن اختيار الأطفال كان بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، إلى جانب فعالية (كرنفال القراءة)، التي تضمنت فقرة (الحكواتي)، حيث استضفنا عدداً من الأشخاص، عبر إحدى الجهات المتخصصة، تولوا سرد حكايات تراثية وقصص الحكمة والنوادر وذات العلاقة بأجواء الصحراء، وذلك لتنمية شغف الاطلاع لدى موظفي وموظفات الهيئة، وتجذير العلاقة مع تراثنا الشفهي».

وأوضحت أن الاحتفال بشهر القراءة تضمن، أيضاً، فعالية «ممشى القراءة»، الذي تم تصميمه على هيئة صفحتي كتاب، وتحتوي على حكايات تاريخية في مختلف ممرات المبنى الرئيس للهيئة بمناسبة شهر القراءة.