ميثاق عالمي لتقييم «التعليم الذكي»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية مبادرة «ميثاق عالمي لصياغة معايير الجامعات التي تطبق نظم التعليم الذكي»، بمشاركة خمس منظمات دولية وأربع جامعات عالمية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات لتقييم وتصنيف ومقارنة مؤسسات التعليم الذكي، وسيركز إطار قياس الأداء على مستويات عدة منها الجودة، إضافة إلى تحسين سمعة وصدقية جامعات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والتعليم المفتوح.

جاء ذلك خلال الإعلان عن «الإطار النموذجي وقاعدة البيانات الملائمة لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم الذكي»، على هامش فعاليات الدورة 12 من مؤتمر «إبداعات عربية» الذي أقيم في دبي، أخيراً، تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، وبمشاركة 1200 باحث من 50 دولة في المناقشات الموسعة التي حملت شعار «بناء مجتمعات ذكية: التوازن بين الابتكار والتغيير والتحول».

ووقّع الميثاق كل من الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيسة الجامعة الدولية عن بُعد أونينتونو في إيطاليا ممثلة الرابطة الأوروبية للتعلم عن بُعد، البروفيسور ماريا جاريتو، ورئيس جامعة آسيا الإلكترونية في ماليزيا، البروفيسور داتو أنصاري أحمد، ورئيسة جامعة الفلبين المفتوحة ورئيسة الرابطة الآسيوية للجامعات المفتوحة، البروفيسور ميليندا ديلا بينا باندالاريا، ورئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم - التعليم العالي، البروفيسور بدرالدين أبوالعلا، ورئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الدكتور منصور العور.