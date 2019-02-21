تعرف إلى أسماء المرشحين للفوز بـ"أفضل معلم في العالم 2019"

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت مؤسسة فاركي التعليمية، أمس، عن القائمة النهائية بأسماء المعلمين العشرة المرشحين للفوز بجائزة "أفضل معلم في العالم 2019"، في دورتها الخامسة، والتي تنظمها المؤسسة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.

وأكد الممثل المعروف هيو جاكمان، والذي أعلن عن القائمة للمعلمين المرشحين للفوز بالجائزة، في مقطع فيديو نُشر أخيراً على موقعها الإلكتروني، أن "الجائزة أصبحت منارة تلهم وتضيء درب المعلمين في العالم، بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه المستمر لها".

وتضم قائمة المرشحين العشرة الأوائل لنيل جائزة أفضل معلّم في العالم 2019، كلاً من أندرو موفات إم بي إي، معلم التثقيف الصحي الاجتماعي الشخصي في مدرسة باركفيلد المجتمعية في برمنغهام، ويست مدلاندز، المملكة المتحدة، وديزي ميرتنز، معلمة تدرّس كافة المواد في مدرسة دي فورفوغيل المجتمعية في هيلموند بهولندا، وديبورا جاروفالو، معلمة "التقنيات للتعليم" في مدرسة إي إم إي إف ألميرانتي آراي باريراس في ساو باولو، البرازيل، وهايديكازو شوتو، معلم اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدرسة مدرسة ريتسوميكان الابتدائية في مدينة كيوتو في اليابان، ومارتن سالفيتي، رئيس قسم دراسات السيارات والتدريب المهني للكبار، في مدرسة إي إي إس تي إن 5 دي أبريل تيمبيرلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، وميليسا سالجويرو، معلمة الموسيقى في مدرسة بي إس 48 جوزيف آر دريك الابتدائية، في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية.

بيتر تابيشي، معلم الرياضيات والفيزياء في مدرسة كيريتو الثانوية، في قرية بواني، مدينة ناكورو في كينيا، وسواروب راوال، معلمة مهارات الحياة، في مدرسة لافاد الابتدائية، في ولاية كجرات، الهند، وفلاديمير أبخازافا، معلم التربية المدنية في مدرسة شيباتي العامة، تبليسي، جورجيا، وياسوداي سيلفاكوماران، معلمة التاريخ والمجتمع والثقافة، في مدرسة روتي هيل الثانوية، نيو ساوث ويلز، أستراليا.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعلمين المرشحين تم اختيارهم من بين 10 آلاف طلب وترشيح من 179 دولة من كافة أرجاء العالم، كما تلقت الجائزة العام الجاري آلاف الطلبات من متقدمين لنحو 33 جائزة وطنية للمعلم مستوحاة من "جائزة أفضل معلم في العالم"، وتم أيضاً أخذ الفائزين بجوائز المعلم الوطنية بعين الاعتبار لدى تحديد القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحين لنيل الجائزة.

وتم اختيار أفضل 10 معلمين من بين 50 معلماً بلغوا القائمة القصيرة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2018. ومن خلال تسليط الضوء على قصصهم، تأمل "مؤسسة فاركي" أن تتمكن من إثارة اهتمام الجمهور ووعيه بأهمية دور المعلم في بناء المجتمع. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز النهائي بالجائزة خلال "المنتدى العالمي للتعليم والمهارات" الذي ينعقد في دبي يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019.