بالأسماء تعرف إلى نتائج تقييم مناهج المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت نتائج السنة الأولى من الدورة الخامسة لبرنامج "ارتقاء" لتقييم أداء المدارس الخاصة في إمارة أبو ظبي، عن تحقيق 50 مدرسة من أصل 103 مدرسة تم تقيمها خلال العام الماضي 2018 (48.5% من المدارس)، على تقدير مقبول في معيار جودة المنهاج التعليمي.

فيما أفادت دائرة التعليم والمعرفة، أن إدارة التفتيش والرقابة تواصل عمليات التقييم لبقية المدارس الخاصة داخل إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي 2018/2019 وذلك للانتهاء من الدورة الخامسة في يونيو من العام الجاري.

وتفصيلاً، بينت تقارير المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، "تم نشرها على الموقع الرسمي للدائرة" حصول 5 مدارس على تقدير متميز في جودة المنهاج التعليمي، و17 مدرسة على تقدير جيد جداً، و25 مدرسة على تقدير جيد، و5 مدارس على تقدير ضعيف ومدرسة واحدة على تقدير ضعيف جداً.

وذكرت الدائرة، أن فرق التقييم قامت بمشاهدة نحو 12 ألف حصة دراسية خلال عملية تقييم المدارس، حيث صُمِّم برنامج "ارتقاء" لتقييم اداء المدارس ليكون مصدر مهم لقادة المدارسيتم تقديم توصيات للتحسين بهدف مساعدة المدارس في تطوير خطط تحسين الأداء الفعَّالة، والارتقاء بنوعية وفعالية أداء المدارس في إمارة أبوظبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية للمساهمة في تعزيز الجودة والتميز وتحقيق المكانة المرموقة على المستوى الإقليمي والدولي.