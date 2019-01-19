«التربية» تحدد الخميس آخر موعد لـ «سفراؤنا»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حددت وزارة التربية والتعليم الخميس المقبل آخر موعد لتسجيل الطلبة في برنامج مبادرة «سفراؤنا»، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً عن مكان انعقاد المقابلات وأية مستجدات أخرى على الموقع الإلكتروني http:/‏‏‏/‏‏‏nstifestival.ae/‏‏‏ambassadors/‏‏‏.

وأوضحت الوزارة في تعميم وزعته على مديري المدارس، أخيراً، أن المبادرة تأتي ضمن خطتها لدعم ورعاية الطلبة، وتطوير قدراتهم، وإكسابهم مهارات القرن الــ21، وتوجيههم وإرشادهم للتخصصات الدراسية المستقبلية، وذلك من خلال إيفاد مجموعة من الطلبة المواطنين المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً، ومن لديهم الإنجازات والإسهامات في مجال الابتكار والعمل التطوعي ومختلف مجالات الفنون والمجالات الرياضية، ومن يمتلكون مهارات القيادة، إلى إحدى الدول الرائدة والمتميزة، بحسب كل مجال، خلال الإجازة المدرسية.

وأفادت بأن المبادرة تتضمن ستة برامج، هي «سفراء الابتكار» الذي توفد فيه مجموعة من الطلبة لديهم الميول والإنجازات في مجال الابتكار، و«سفراء المستقبل» الذي يتضمن إيفاد مجموعة من الطلبة المتميزين أكاديمياً وسلوكياً إلى جامعات عالمية، تتوافر لديها تخصصات يستهدفها برنامج البعثات. و«سفراء العطاء» الذي توفد فيه الوزارة مجموعة من الطلبة الفاعلين في مجالات التطوع والعطاء الإنساني، و«سفراء روائع» الذي يستهدف الطلبة الموهوبين ممن لديهم مهارات متميزة وإنجازات في مختلف مجالات الفن والموسيقى والمسرح والتراث، و«سفراء الدبلوماسية» الذي يستهدف الطلبة المتميزين أكاديمياً وسلوكياً، و«سفراء التميز الرياضي» الذي يصقل مواهب الطلبة المتميزين رياضياً.