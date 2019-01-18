«الزيودي» يبتكر روبوتاً يحاكي مهارات البشر

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر الطالب المواطن عبدالعزيز الزيودي، روبوتاً يحاكي المهارات البشرية، يمكن تحريكه وتوجيهه وفق حركة اليد، يستخدم في النقل والتنقيب والإنقاذ في الأماكن الخطرة والمصانع، كما يمكن لأصحاب الهمم أو المصابين استخدامه في العمل، إذ يتميز بسهولة التعامل، كما أن كلفته بسيطة.

وأوضح الزيودي، وهو طالب بكالوريوس الهندسة الإلكترونية والكهربائية بجامعة خليفة، أن «الروبوت يتميز بالسرعة والقدرة على أداء الأعمال الشاقة، مثل نقل الصناديق الكبيرة، والمواد الخطرة، أو البحث عن المفقودين في أماكن الحوادث، إضافة إلى إمكانية الاعتماد على الروبوت كمرافق ذكي لكبار السن وأصحاب الهمم، بحيث يقوم بأداء المهام عبر تحريكهم له بحركة الأيدي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يعمل الروبوت بتقنية (البلوتوث)، ويكون مدى التحكم 100 متر تقريباً، وفي حال ربطه بشبكة (واي فاي) فيمكن التحكم به من أي مكان في العالم، من خلال تطبيق بالهاتف».

وأشار إلى أن فكرة الروبوت جاءته عن طريق الحساسات التي تستشعر حركة اليد كاملة، فقرر تصميم إنسان آلي وتزويده بهذه الحساسات، كما طوّر الفكرة وصمم تطبيقاً ذكياً وربطه بالروبوت حتى تزيد فائدة استخدامه، لافتاً إلى أن الروبوت قادر على محاكاة قدرات اليد البشرية في الحركة وتكييفها لتتناسب مع المهام المكلف بها.