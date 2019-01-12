«التربية» تحارب الدروس الخصوصية بـ«دبلوم الصغار»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تطلق وزارة التربية والتعليم، برنامج مجموعات تقوية للطلبة ضعاف المستوى التحصيلي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تحت اسم «دبلوم الصغار»، ويستهدف البرنامج طلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، ويشارك في تنفيذه معلمون ومتطوعون وطلبة متميزون من الحلقة الثالثة، بهدف حل المشكلات الأكاديمية المتعلقة بالتحصيل الدراسي للطلبة المستهدفين، والإسهام في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى مديري النطاق ومديري المدارس، خلال إجازة الشتاء (إجازة الفصل الدراسي الأول)، إذ انتهت الوزارة من أسبوع التدريب للمعلمين والمتطوعين (مساعدي معلمين)، في الفترة من الثالث حتى الـ10 من يناير الجاري.

وأوضح التعميم أن ساعات تدريب المعلمين في برنامج دبلوم الصغار ستُحتسب ضمن ساعات التدريب المهني المقررة عليهم طوال العام الدراسي، مطالباً مديري مراكز التدريب بتوفير البديل المناسب في حال اعتذار معلم عن المشاركة لظروف طارئة مسببة، والتأكد من إلمام المعلم بالبرنامج، وفق التوجيهات السابقة للمعلمين المشاركين.

وأفاد مصدر في الوزارة بأنه تم الانتهاء من تجهيز 30 مركزاً على مستوى الدولة، لتدريس برنامج دبلوم الصغار، وستكون الاختبارات النهائية للبرنامج خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن البرنامج مصمم ليكون نموذجاً لبرنامج الدعم الأكاديمي لمتعلمي المدرسة الإماراتية في مهارات الكتابة والقراءة بمادة اللغة العربية، وفي الحساب بمادة الرياضيات، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج سيمتد طوال العام الدراسي، إذ إنه يوفر فرصاً أكثر للتعلم واكتساب المهارات الأساسية للمتعلمين، حسب احتياجاتهم الأكاديمية.

وأشار إلى أن برنامج دبلوم الصغار يركز على التعليم والتعلم الذاتي والتفاعلي، ومن ثم فإنه يسد الفجوة التي يعانيها طلبة في المهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات، وسيشارك في تنفيذه مجموعة متميزة من المعلمين وطلبة الجامعات والمعاهد وطلبة الحلقة الثالثة في المدرسة الإماراتية، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون لطلبة الجامعات والمعاهد في تقديم الدعم الأكاديمي المساند للمعلم داخل قاعة التدريس، ويمكن تكليف طلبة المدارس في الشؤون الإدارية والإشرافية، سواء في قاعات التعلم أو خارجها.

ولفت إلى أن الوزارة ستوفر المواصلات للطلبة من المركز إلى بيوتهم، والعكس، كما أنها ستوفر لهم وجبات غذائية حسب النظام المعمول به، من خلال التواصل مع موردي الوجبات الغذائية للمدارس، وستعقد اختبارات قياسية في آخر يوم من أسبوع التعلم (آخر ساعتين)، على غرار الاختبار التشخيصي لبيان مدى تقدم الطلبة.

وكان قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وجّه مديري النطاق والمدير الأول ومديري المدارس، في اجتماعه، أخيراً، بالعمل على تفعيل دبلوم الصغار والأكاديميات، لإكساب الطلبة المهارات اللازمة في المواد الدراسية، من خلال تنفيذه في يومين أسبوعياً (السبت ويوم دراسي آخر).

14 محوراً تعليمياً

أفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم، بأن برنامج دبلوم الصغار، الذي ستطلقه الوزارة مطلع الفصل الدراسي الثاني، يستهدف تحقيق 14 محوراً تعليمياً لدى طلبة الحلقة الأولى، وهي التحصيل العلمي، والمهارات القرائية، وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار، والتفكير الدقيق، وحل المشكلات، والتواصل الشفهي والخطي الفعال، والتعلم الذاتي الموجه، والبراعة والقدرة على التكيف، والفضول العلمي والتخيل، والوصول إلى المعلومات وتحليلها، والتعاون الاجتماعي ومهارات بناء العلاقات، والإدارة الذاتية، والوعي الاجتماعي، والمبادرة والريادة.